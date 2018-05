Bersenbrück. Neben dem Reggae Jam, das in diesem Jahr vom 3. bis 5. August stattfindet, ist das 24. Talge Open Air das zweite Festival, das über die Grenzen des Landkreises hinaus strahlt. Am 13. und 14. Juli kommen Bands wie Milliarden, Adam Angst und Fjørt zum Talger Sportplatz.

Das Talge Open Air ist eine Spielwiese für Indie-Rock-Bands geworden. Apropos: Das Fußballturnier findet nach wie vor statt. In diesem Jahr wird am Samstag, 14. Juli, gekickt. Mannschaften können sich per Mail an kleinhirnturnier@talge-open-air.de anmelden. Die Musik beginnt schon am Freitag, 13 Juli. Die genaue Reihenfolge der Bands ist noch nicht bekannt. Mit dabei sind: Adam Angst, Milliarden, Fjørt, Love A, Kann Karate und Toni Trash. Sie alle bevorzugen die härtere Gangart.

Das Talge Open Air findet am 13. und 14. Juli auf dem Talger Sportplatz in Bersenbrück statt. Dort wird auch das Kleinhirnturnier am 14. Juli ausgetragen. Tickets und Infos gibt es unter http://www.talge-open-air.de.