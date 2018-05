Osnabrück. Jeder, der einmal den Film „Der Pate“ gesehen hat, weiß, dass die Familie über allem steht. Das ist auch bei der Soulfamily so. Angeführt von Mr. Big Fat Mad Moose spielt sie am Freitag, 11. Mai, auf dem Nikolaiort. Freundinnen und Freunde des Musicals dürfen sich auf die Gala der Studenten des IfM auf dem Marktplatz freuen.

Anfang der Neunzigerjahre begannen Mr. Big Fat Mad Moose and the Soulfamily Klassiker von Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin oder den Blues Brothers zu spielen. Die 14 Mitglieder starke Band spielte auf zahlreichen Stadtfesten wie der Maiwoche und scharte bald eine Anzahl von Anhängern um sich, die die Familiengröße bei weitem überschritt. Seit fast drei Jahrzehnten existiert die Soulfamily nun schon. Da verpflichtet beinahe schon die Familientradition zu einem Besuch des Konzerts am Freitag.

Mehr als 600 Konzerte hat die Soulfamily mittlerweile absolviert. Darunter waren auch Auftritte mit Größen wie den Weather Girls, den Supremes, The Temptations und Manfred Mann‘s Earth Band. Eine Band, die das Soul-Revival in den Neunzigerjahren vorangetrieben hat, waren die Commitments aus dem Film von Alan Parker. Deren Sänger Andrew Strong sagte über die Soulfamily aus Ostbevern: „Sehr heiß, sehr schwarz und sehr souverän.“

Die Erfahrung, die sich die Soulfamily in fast drei Jahrzehnten erspielt hat, müssen sich die Studenten des Instituts für Musik an der Hochschule Osnabrück noch erarbeiten. Das heißt aber nicht, dass sie schlechter sind. 30 Darstellerinnen und Darsteller des Studienschwerpunktes Musical haben im vergangenen Jahr auf der Bühne auf dem Marktplatz gezeigt, dass ihre Darbietungen eine große Masse an Zuschauern begeistern kann. An diesem Freitag kehren sie zum Tatort zurück.

In der Musical-Gala der jungen Talente tragen die Studierenden aktuelle und altbekannte Stücke aus verschiedenen Musical-Produktionen vor, die sie mit gesanglichen und tänzerischen Leckerbissen würzen.

Musikalische Leckerbissen finden Fans von Roxette übrigens auf der Bühne am Nikolaiort, wo die RoxxBusters die Hits des schwedischen Pop-Duos spielen.

Mr. Big Fat Mad Moose and the Soulfamily, Georgstraße, Osnabrück, Fr., 11. 5., 20 Uhr.

