Osnabrück. In der Osnabrücker Baumstraße 12 eröffnet im Restaurant „Burger Biene“ die Wrap- und Salatbar „Grüner Max“. Ein junges Gründerteam möchte Frische und Innovation in die Friedensstadt bringen und die Osnabrücker Gastronomie-Szene durch gesunde Leckereien ergänzen.

Max Gust sei schon immer ein Fan von gutem Essen und verschiedenen Variationen von Salaten gewesen, erzählt der gebürtige Osnabrücker. Inspirationen für einen eigenen Gastronomiebetrieb in seiner Heimatstadt holte sich der 25-Jährige in Salatbars in seinem Studienort Hamburg sowie in Shanghai.

Frische Zutaten

Da Gust mit dem Team des Osnabrückers Foodtruck-Unternehmens „Burger Biene“ befreundet ist, entstand gemeinsam der Plan, im kürzlich eröffneten „Burger Biene“-Restaurant in der Baumstraße 12 ein Store-in-Store-Konzept mit Catering und Lieferservice umzusetzen. In dem ansonsten in Gelbtönen gehaltenen Lokal gibt es inzwischen also einen „grünen Bereich“. Dessen offizielle Eröffnung ist am Samstag, 5. Mai 2018.

„Es wird sich alles um Wraps, Salate und frische Zutaten drehen“, sagt Max Gust, alias „Grüner Max“. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Kunden zubereitet und angerichtet. „So kann sich jeder Gast von der Frische überzeugen.“ Vorerst fünf Salatvariationen und vier verschiedene Wraps können die Kunden beim „Grünen Max“ bestellen. „Es werden bald noch Smoothies und Brownies dazu kommen“, stellt der Unternehmensgründer in Aussicht.

Neben Klassikern wie einem Caesar Salad wird es auch ausgefallene Varianten geben. Dabei kommen auch sogenannte Superfoods zum Einsatz wie Granatapfelkerne und Quinoa. „Auf unseren Reisen haben wir viele tolle Zutaten kennengelernt, die wir auch hier einsetzen möchten“, erzählt Gust.

Eröffnung am Wochenende

Das Angebot des „Grünen Max“ dürfte zwar viele Veganer und Vegetarier ansprechen, richtet sich aber durchaus auch an Menschen, die gerne Fleisch essen. So stehen auch Variationen mit Rinderbruststreifen auf der Karte. Sämtliche Zutaten werden nach Gusts Angaben morgens frisch eingekauft und noch am selben Tag verarbeitet. „Mit dem Grünen Max und dem umfangreichen Angebot wollen wir allen Osnabrückern zeigen, dass sich gesunde Ernährung und Genuss absolut nicht ausschließen.“

Am Eröffnungswochenende, 5. und 6. Mai 2018, erwartet die Besucher nicht nur frisch zubereitete Wrap- und Salatvariationen, sondern auch kleine Geschenke. „Jeder Gast bekommt von uns einen ,Zwei-für-Eins-Gutschein‘, den er bei seinem nächsten Besuch einlösen kann“, kündigt Gust an. Außerdem werden die Kunden mit einem „Welcome Smoothie“ begrüßt. Und: „Für die kleinen Besucher steht die Kinderlandschaft im Burger-Bienen-Restaurant bereit.“