Osnabrück. Albie Donnelly wurde zwar nicht in Osnabrück, sondern in Liverpool geboren, aber er ist ein Fossil der Maiwoche. Am Donnerstag, 10. Mai, spielt er mit seiner Band Supercharge auf dem Marktplatz.

Der mittlerweile 70-jährige Saxofonist und Sänger Albie Donnelly spielte schon viele Male auf der Osnabrücker Maiwoche. Aber das sind nicht die einzigen Meriten, die sich der Brite verdient hat. Er arbeitete auch für Bob Geldof und seine ehemalige Band The Boomtown Rats als Studiomusiker und ging mit Supercharge mit Chuck Berry, B. B. King, Fats Domino, Ray Charles und Queen auf Tour. Blues-Ikone B. B. King war von der Band begeistert und adelte sie, indem er sagte: „Supercharge is the finest R&B-Band in Europe“.

Und weil Supercharge nicht nur bei B. B. King beliebt war, spielte die Band in ganz Europa – und immer wieder mal auf der Maiwoche. Der Grund, warum die Musiker um Donnelly sich so großer Beliebtheit erfreuen, ist simpel: Die Musik von Supercharge macht einfach Laune. Dazu ist der Bandleader ein herausragender und amüsanter Entertainer.

Supercharge spielen seit 45 Jahren Rhythm’n’Blues, Swing und Good-Time-Rock‘n’Roll. Ihre Musik ist mittlerweile auf 15 Alben verewigt worden. Die Platte „Groover‘s in Paris“ wurde live bei Tina Onassis‘ Hochzeit im Pariser Maxim aufgenommen. Supercharge haben also nicht nur beim gemeinen Volk und Blues-Veteranen Anhänger, sondern auch bei den Schönen und Reichen. Und weil Supercharge eine der besten Party-Bands des Kontinents ist, haben sie die Ehre, den Reigen der Bands auf dem Marktplatz nach dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert zu eröffnen.

Am ersten Tag der Maiwoche gibt es aber nicht nur Musik von Supercharge. In der Georgstraße spielt die Strohband aus Hagen a TW Rock der Siebziger- und Achtzigerjahre. Am Mikrofon steht Sven Bensmann, der sonst als Sänger von Hi!Spencer sowie als Comedian und Moderator auf der Bühne steht. Am Nikolaiort spielen The Funkeys Soul, Funk, Blues und Pop von Lenny Kravitz über Chic bis Sam & Dave.

Supercharge, Marktplatz, Osnabrück, Do., 10. 5., 19.30 Uhr.





