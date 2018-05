Frontmann Mic Jogwer kommt mit seiner Band Pink Turns Blue am Mittwoch nach Osnabrück. Foto: Knut Ettling

Osnabrück. Zu Hause ist es am schönsten. Das musste auch die Band Pink Turns Blue nach einigen Irrwegen feststellen. Am Mittwoch, 9. Mai, kommt sie in den Rosenhof in Osnabrück und spielt ihren ursprünglichen Sound.