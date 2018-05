Osnabrück. Nicht nur Erwachsene dürfen sich auf der Maiwoche austoben. Auch für Kinder gibt es ein Programm.

Die Hula-Hoop-Kinderwerkstatt ist an beiden Wochenenden der Maiwoche auf dem Kogge-Spielplatz am Adolf-Reichwein-Platz aktiv und lädt Kinder zu zahlreichen Aktivitäten ein. Sie können sich dort auch von Kristina Dold schminken lassen. Direkt nebenan am Jürgensort findet am Samstag, 12. Mai, ab 15 Uhr die „OS-Radio 104,8 Miniplaybackshow“ statt. Da können Mädchen und Jungen selbst mal auf der Bühne stehen. Einen Tag später kommt Clown Otty zur NOZ-Bühne in der Georgstraße und modelliert Ballons für alle Kinder. Dort findet auch das Maskottchentreffen statt und um 16 Uhr treten Frank & seine Freunde auf.

Von Donnerstag, 17. Mai, bis Montag, 21. Mai, können sich Kinder im Europadorf am Nikolaiort jeweils ab 14.30 Uhr fantasievoll schminken lassen. Am Pfingstmontag, dem letzten Tag der Maiwoche, zeigt die Tanzschule Hull auf dem Marktplatz ab 14 Uhr die neuesten Moves und Tanzschritte.

Alle Infos unter https://www.osnabrueck.de/maiwoche/kinderprogramm.html.

.