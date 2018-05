Osnabrück. Heavy Metal ist laut und hart und vor allem sehr zäh. Das Genre gibt es seit Jahrzehnten, aber es gibt immer wieder neue Anhänger. Ein echtes Metal-Festival in der Region gibt es aber nicht. Deswegen wird am Donnerstag, 10. Mai, zum ersten Mal das OS-Feast mit zahlreichen Bands aus unterschiedlichen Genres im Hyde Park in Osnabrück gefeiert.

Eben weil es kein Festival in unseren Breiten gibt, hat sich Markus Weckermann überlegt, das OS-Feast zu veranstalten. Der Georgsmarienhütter mit den langen Haaren und dem Rauschebart steht am Donnerstag als Bassist und Sänger diverser Bands selbst auf der Bühne und ist seit Jahrzehnten Bestandteil der hiesigen Metal-Szene. „Es gibt in Osnabrück einiges an Veranstaltungen, aber etwas, das wirklich die Ausmaße eines Festivals hat, mit einer ordentlichen Rutsche an Bands und einem deftigen Rahmenprogramm fehlte bisher meiner Meinung nach“, erklärt Weckermann die Idee zum OS-Feast.

Er will sich zudem nicht auf eine musikalische Stilrichtung festlegen, sondern eine gewisse Bandbreite anbieten. Neben Bands wie Avenging Benji aus den USA mit Ben Jackson und Wade Black von Crimson Glory sind auch Gurd aus der Schweiz, Dead Head aus den Niederlanden, Profanity aus Augsburg und Quasimodo aus Berlin sowie Sudden Death, Weckörhead, Xaja, Basement Apes und The Mortis aus der Osnabrücker Region und dem Emsland dabei. Aus dem (Metal-)Rahmen fallen die Osnabrücker Band Die Romane, die Stücke von The Ramones auf billigen Keyboards spielt, und die Trio-Coverband Oirt. Musiziert wird auf zwei Bühnen. Das stilistische Angebot reicht von Rock’n‘Roll über Hard Rock, Stoner Hardcore bis Power, Death und Thrash Metal. Den kompletten Ablauf und alle Infos gibt es auf www.os-feast.de.

Weckermann betont, dass das OS-Feast eine familientaugliche Veranstaltung ist. „Der Nachwuchs muss ja vor Helene F. und Konsorten geschützt werden“, sagt er süffisant. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt, sollten aber Gehörschutz, so genannte Mickey Mäuse, mitbringen, empfiehlt Weckermann. Ohrstöpsel gebe es auch vor Ort, sie würden Kindern aber oft nicht passen. Alle Infos unter www.os-feast.de.

OS Feast, Hyde Park, Osnabrück, Do., 10. 5., ab 15 Uhr, Eintritt: 24 Euro, Tickets erhältlich unter www.deinticket.de.









Anzeige Anzeige





Wir verlosen 2 x 2 Tickets und dazu je eine Weckörhead-CD. Senden Sie bis zum 9. Mai eine SMS mit der Kennung mobil win feast an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808401390 an (Stichwort Feast).