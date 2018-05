Osnabrück. Über die Bauvoranfrage für ein Hotel auf der Fläche des Bekleidungshauses Sinnleffers ist noch keine Entscheidung gefallen. Stadtbaurat Frank Otte teilte auf Anfrage mit, es würden noch Gespräche mit dem Investor geführt.

Nach Informationen unserer Redaktion will der Eigentümer des Grundstücks das Modehaus an der Johannisstraße abreißen und an seiner Stelle einen fünfstöckigen Neubau mit Tiefgarage errichten. Im Erdgeschoss sollen Geschäfte entstehen, in den oberen Stockwerken die Hotelzimmer und ein Fitnessstudio.

Über die Bauvoranfrage des Investors sollte eigentlich der Ausschuss für Stadtentwicklung in nichtöffentlicher Sitzung eine Entscheidung treffen. Das Votum sei jedoch auf die Sitzung am 14. Juni vertagt worden, erklärte der Stadtbaurat auf Anfrage unserer Redaktion. Grundsätzliche Einwände gebe es allerdings nicht, denn der Antrag sei nach Auffassung der Verwaltung baurechtskonform.

Der Mietvertrag für das Bekleidungshaus endet am 31. Januar 2019. Sinnleffers würde ihn gerne verlängern, hatte der Generalbevollmächtigter Friedrich-Wilhelm Göbel kürzlich gegenüber unserer Redaktion erklärt. Falls das nicht klappt, muss sich das Unternehmen wohl vorübergehend eine neue Bleibe suchen. Denn das geplante Einkaufszentrum am Neumarkt, in das Sinnleffers (demnächst „Sinn“) als Ankermieter ziehen will, wird in einem Jahr noch nicht fertig sein.