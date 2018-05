Osnabrück. Wer Werbung machen will, darf auch ein wenig übertreiben: „Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Rad zur Arbeit zu fahren“, sagte AOK-Vertriebsleiter Christian Böwer zum Start der AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

Gewiss gibt es Schöneres auf dieser Welt. Aber die Inbrunst, mit der Böwer am Donnerstag vor dem Haupteingang des Marienhospitals im feinen Anzug fürs Radfahren warb, machte seine Aussage schon wieder glaubwürdig. Täglich fährt Böwer von Hollage elf Kilometer zu seinem Arbeitsplatz in der AOK-Zentrale am Pottgraben und verbraucht pro Weg 257 Kalorien. Sein Arbeitgeber hält eine Umkleidemöglichkeit bereit, sodass er den Arbeitstag nicht in Radlerhose absolvieren muss. „Das sollten auch die Unternehmen erkennen“, so Böwer weiter, „dass immer mehr Arbeitnehmer mit dem Rad zur Arbeit kommen und dafür eine entsprechende Infrastruktur brauchen.“

Die etwa 20 Radler, zu denen Böwer vor der Krankenhaustür sprach, nickten wissend. Die Nils-Stensen-Kliniken unterstützen die Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), die bundesweit möglichst viele Menschen motivieren will, im Sommer zwischen dem 1. Mai und 21. August den Arbeitsweg mit dem Rad zurückzulegen. Wer in dieser Zeit mindestens 20 Mal mit dem Velo kommt, nimmt an einer Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von 10000 Euro teil. Teilnehmer müssen sich dazu online ( www.mdrza.de /nds) anmelden und auf der Internetseite ihre Rad-Tage dokumentieren. Kontrolliert wird das nicht. Die persönliche Motivation zählt. Seit 15 Jahren initiieren AOK und ADFC die Rad-Offensive jeweils im Mai. Im Raum Osnabrück nehmen meist über 1000 Menschen und über 100 Betriebe teil, wie Böwer sagte.

Das Marienhospital ist seit Jahren dabei, deshalb erfolgte der Startschuss dieses Mal vor dem Hauptportal an der Bischofsstraße. Elisabeth Tenberge, Leiterin Personalentwicklung, äußerte ihre Freude, „dass immer mehr Räder vor den Türen unserer Krankehäuser stehen“. Die Zahl der Mitarbeiter, die Rad oder Ebike für ihren Arbeitsweg nutzten, steige kontinuierlich. „Und wir merken, dass Radfahren gute Laune macht“, so Tenberge.

ADFC-Vorsitzender Uwe Schmidt fasste sich zum Aktionsstart ganz kurz und brachte den Nutzen der Aktion auf den Punkt: „Sehr gesund, weniger CO2, weniger Staus.“