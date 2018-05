Osnabrück. Beim vierten Orgelkonzert im Dom spielte Peter van de Velde Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck und Louis Vierne.

Beim vierten Orgelkonzert im Dom spielte Peter van de Velde Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck und Louis Vierne. Die Japanerin Mami Nagata hatte abgesagt, und so lud Dominique Sauer kurzfristig Peter van de Velde aus Antwerpen ein, das vierte Orgelkonzert im Dom zu spielen. Der hatte am Mittwoch sogar teilweise die gleichen Werke im Gepäck, die auch bei Mami Nagata auf dem Programm gestanden hätten. Drei Sätze aus Louis Viernes dritter Orgelsymphonie hätte sie gespielt, Peter van de Velde spielt alle fünf Sätze.

Vierne, für die Orgel eine echte Größe, die aber außer Orgelfreunden wohl nur wenige kennen, schrieb mit seinem op. 28 ein anspruchsvolles Stück. In erster Linie natürlich für den Interpreten, in ihren großen Dimensionen, der gewichtigen Satzart, den immer wieder unerwarteten Wendungen, dem überwiegend ernsten, schweren und spannungsreichen Gehalt aber auch für die Zuhörer. Auch das Adagio, auf das Peter van de Velde eingangs besonders hingewiesen hatte, ist da keine Ausnahme, nur hier und dort hellt es sich freundlich auf. Der Organist, der mit diesem Werk sein Programm beschließt, hat selbstverständlich die virtuosen Aspekte im Griff und erfasst in seinem Vortrag auch die Stimmung jedes Satzes.

„Man darf das heute nicht mehr spielen“

Besonders spannend in diesem Programm, dass außerdem noch César Francks „Prière“ enthält, sind Präludium und Fuge e-moll BWV 548 von Johann Sebastian Bach. Auch dieses Werk hätte Mami Nagata gespielt, vermutlich aber doch sehr anders. Peter van de Velde nämlich wählt eine Fassung, von der er selbst sagt: „Man darf das heute nicht mehr spielen.“ Warum nicht? Es ist eine Fassung von Karl Straube, einem Freund Max Regers, und der steht für die Bach-Tradition des 19. Jahrhunderts, die natürlich in Vielem das Gegenteil der heutigen historischen Aufführungspraxis ist.

Nun ist es so, dass man Bach im sozusagen authentisch barocken Klanggewand auf der Domorgel ohnehin nicht spielen kann, das gibt das Instrument gar nicht her. Warum also nicht die Straube-Version? Die ist so gesetzt, sagt Peter van de Velde, „wie eine Orgel des 19. Jahrhunderts am besten klingt.“ Also spielt er in relativ gemächlichem, vor allem aber freiem Tempo mit vielen Verzögerungen, registriert ziemlich dick, wechselt ständig und oft in fließendem Übergang Klangfarben und Dynamik und gestaltet so einen Bach, der sehr viel dramatischer ist als üblich.

Oder auch im Sinne von Louis Vierne, der ja mit dem Titel „Symphonie“ deutlich macht, wie er die Orgel sah: Orchestral.