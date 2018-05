Osnabrück. In der Socia-Media-App Jodel veröffentlichen vor allem Studenten kleine Schnipsel ihres Lebens, oft geht es dabei um lustige Situationen des Alltags. Eine Auswahl an Jodels aus Osnabrück.

Über die kostenlose und anonyme Jodel-App verfolgen Nutzer, was Studenten bewegt. Nicht nur die App heißt Jodel, sondern auch die einzelnen Nachrichten. Ein Jodel ist für Nutzer in einem Radius von zehn Kilometern sichtbar. Thematisch geht es um den kurzweiligen Austausch, Witze, Herzschmerz und Service. Der Grundton der App ist spürbar freundlicher als in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Das liegt auch an der Abstimm-Funktion, mit der Nutzer einzelne Jodels auf- und abwerten können.