Osnabrück. Wegen des Nachtflohmarkts in der Osnabrücker Innenstadt und dem Seifenkistenrennen am Hauswörmannsweg verändert sich in den kommenden Tagen die Linienführung einiger Busverbindungen.