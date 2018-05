Osnabrück. Hellern wird möglicherweise wieder einen Baumarkt bekommen. Die saarländische Globus-Gruppe hat ein Auge auf ein Grundstück an der Rheiner Landstraße geworfen. Doch gegen die Pläne gibt es Vorbehalte. Ein Teil der Fläche ist nämlich auch als Park+Ride-Platz im Gespräch.

Nach Informationen unserer Redaktion soll der Baumarkt, den das Unternehmen aus St. Wendel betreiben will, etwa so groß werden wie der von Hornbach an der Hannoverschen Straße. Das vier Hektar große Grundstück befindet sich zwischen den beiden Kreisverkehren an der Rheiner Landstraße, direkt angrenzend an das Restaurant Poseidon. Auf dem Parkplatz sollen bis zu 400 Autos abgestellt werden können. Globus hat angekündigt, 80 bis 100 Mitarbeiter beschäftigen zu wollen.

Der Bebauungsplan Nr. 257 (Gewerbegebiet Hellern-Süd) erlaubt es derzeit nur, die Fläche als Grünland oder Wald zu nutzen. Wenn etwas gebaut wird, ist allenfalls ein Lärmschutzwall zulässig, aber kein Baumarkt. Auf einem kleineren Teil des Areals befindet sich ein Wäldchen mit jungen Laubbäumen, und die müssten dem Bauvorhaben weichen. Ob sich der Rat auf eine Änderung des Bebauungsplans einlässt, ist noch nicht sicher.

Stadtbaurat Frank Otte bestätigte auf Anfrage, dass es „Überlegungen“ gebe, in Hellern einen Baumarkt zu errichten. Nähere Einzelheiten wollte er jedoch nicht nennen. Die Bauverwaltung prüfe das Vorhaben, bislang gebe es aber keine abschließende Meinung dazu.

Aus Hellern war in den vergangenen Jahren immer wieder der Ruf nach einem neuen Baumarkt laut geworden, nachdem Max Bahr seine Filiale dort vor vier Jahren geschlossen hatte. Bei Planern und Politikern gibt es zwar Sympathie für die Gewerbeansiedlung, sie befürchten aber zugleich, dass sich die Stadt Probleme einhandelt, wenn sie den von Globus favorisierten Standort freigibt. Es geht um die folgenden Punkte:

• Park and ride: Die Fläche an der Rheiner Landstraße ist eine der letzten im Westen der Stadt, die sich als Pendlerparkplatz anbietet. Deshalb gibt es Widerstände, sie zu bebauen.

• Verkehrsbelastung: Schon mit der Eröffnung des Möbelhauses Ikea hat die Belastung der Rheiner Landstraße erheblich zugenommen. Mit einem Baumarkt würde ein weiterer Magnet für den Autoverkehr entstehen. Das Gegenargument lautet, dass sich für viele Kunden aus den westlichen Stadtteilen kürzere Wege ergeben würden.

• Wohnbebauung: Der nordwestliche Abschnitt der Großen Schulstraße soll mit Wohnhäusern abgerundet werden – ganz im Sinne der städtischen Zielvorgabe nach mehr Wohnraum. Ein Baumarkt in direkter Nachbarschaft könnte da kontraproduktiv sein.

• Flächenversiegelung: Dem Bauvorhaben von Globus müssten rund ein Hektar junger Laubwald und drei Hektar Grünland geopfert werden, während an der Hannoverschen Straße noch immer der frühere Praktiker-Baumarkt leersteht. Doch der Investor favorisiert den Standort abseits der Konkurrenz.

• Altlast: Auf einem Teil der Fläche befand sich früher eine Tongrube, die bis in die 70er Jahre mit Hausmüll, Gewerbeabfällen und Bauschutt verfüllt wurde. Noch heute sollen über dieser Altlast beträchtliche Mengen Methan aufsteigen. Aus diesem Grund müssten die Fundamente über dem Deponiekörper aufwendig abgedichtet werden. Dass der Investor diesen Mehraufwand in Kauf nehmen und eine Altlast bebauen würde, spricht nach Ansicht von Befürwortern für das Projekt. Denn eine Wohnbebauung wäre an dieser Stelle nicht zulässig.

• Einzelhandelsplanung: Das Märkte- und Zentrenkonzept der Stadt lässt eigentlich keinen neuen Baumarkt für Hellern zu. Aber dieses Instrument für die Einzelhandelsplanung wurde nicht aktualisiert, als der Baumarkt Max Bahr der Insolvenz zum Opfer fiel.

Bisher wurde die Anfrage von Globus nur in nichtöffentlichen Sitzungen behandelt. Der Investor strebt eine Änderung des Bebauungsplans an. Dieses Verfahren, das eine Bürgerbeteiligung einschließt, will der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt aber erst auf den Weg bringen, wenn sich abzeichnet, dass die Vorteile schwerer wiegen als die Nachteile.