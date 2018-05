pm/sph Osnabrück. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat den Übergriff auf ein 11-jähriges Mädchen in Osnabrück verurteilt. Ein unbekannter Täter hatte ihr am Samstagnachmittag das Kopftuch weggerissen und sie dabei leicht verletzt.

In einer Pressemitteilung stellt der ZMD den Übergriff in Zusammenhang mit einem „sich verbreitenden negativen, antimuslimischen Klima in der Gesellschaft“. „Seit Jahren werden auf dem Rücken muslimischer Frauen Scheindebatten über das Kopftuch geführt, die in den letzten Wochen ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten. Unser Grundgesetz sieht ganz deutlich die Religionsfreiheit vor und stützt das Prinzip ,leben und leben lassen‘“, lässt sich die stellvertretende ZMD-Vorsitzende Nurhan Soykan in der Mitteilung zitieren.

Besorgniserregende Zahl von Angriffen

Dieses Prinzip werde von der Mehrheit der Gesellschaft beherzigt. „Dennoch erleben wir gerade wieder eine gegen Muslime gerichtete unerträgliche Ausgrenzungsdebatte und eine populistische Kriminalisierung von Muslimen seitens bestimmter Politiker, die sich zunehmend in derartigen Angriffen auf Muslime niederschlägt“, so Soykan weiter. Die besorgniserregende Zahl von Angriffen auf Muslime, Moscheen und Flüchtlingsunterkünfte sei das beschämende Resultat dieser Entwicklung.

Soykan fordert Solidarität gegen die Diskriminierung bestimmter religiöser Gruppen – gleich ob deren Angehörige Kippa, Kreuz oder Kopftuch tragen. Vorfälle wie der in Osnabrück seien letztlich Angriffe auf die Grundfeste der Demokratie und des Rechtsstaates.

Friedliches Miteinander gefordert

Auch die Osnabrücker Integrationsbeauftragte Seda Rass-Turgut verurteilt den Vorfall in einer Mitteilung: „Religionsfreiheit ist in unserem Land ein Grundrecht und von der Verfassung geschützt. Zudem sollten Vielfalt und Toleranz die Werte sein, die unsere Gesellschaft prägen.“ Ins gleiche Horn stößt die Gleichstellungsbeauftragte Katja Weber-Khan. „Taten wie diese sind verachtenswert. Sie zeigen aber auch, dass wir nach wie vor gegen Stigmatisierung und Diskriminierung und immer wieder gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ankämpfen müssen“, wird Weber-Khan zitiert. Beide fordern friedliches Miteinander unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen, Religionen und Geschlechter sowie einen achtungs- und respektvollen Umgang miteinander.

FDP fordert öffentliche Distanzierung des VfL

Eine öffentliche Distanzierung des VfL, seiner Fanszene und des Fanprojekts vom Vorfall am vergangenen Wochenende erwartet die FDP-Stadtratsfraktion. Nach dem Willen der Liberalen sollen die Lila-Weißen den Übergriff beim nächsten Heimspiel öffentlich verurteilen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Thiele und sein Stellvertreter Oliver Hasskamp fordern zudem ein lebenslanges Stadionverbot für die bislang noch unbekannten Täter. „Das gewalttätige Verhalten einzelner Fans im und außerhalb des Stadions widerspricht den Zielen der Friedensstadt Osnabrück von Toleranz, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung aller Bürger untereinander, egal welcher Herkunft,“ lässt sich Hasskamp in einer Mitteilung zitieren. „Wir schauen ganz genau hin, ob der Verein derartiges Verhalten seiner Fans nur mit Lippenbekenntnissen verurteilt oder auch tatsächlich handelt. Hinter den Bürgschaften der Stadt für den VfL Osnabrück stehen schließlich Steuergelder aller Bürger unserer Stadt.“

Ausschreitungen rund um Fußballspiel

Tage nach dem Übergriff hatte der VfL bereits zu dem Vorfall am Rande des Drittliga-Spiels gegen den FC Carl-Zeiss Jena Stellung bezogen. „Dieser und die weiteren Vorfälle nach dem letzten Heimspiel sind nicht zu tolerieren“, wurde Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Mitteilung zitiert. „Wir verurteilen jede Art von Gewalt – egal von wem, gegen wen und aus welchen Gründen sie ausgeübt wird.“ Er betonte: „Solche Leute brauchen wir weder im Stadion noch in unserem Umfeld. Bei uns gibt es für euch keinen Platz!“