Osnabrück. Eine Mutter hat am Mittwochabend beim Zurücksetzen ihres Autos ihre Tochter erfasst. Das Mädchen wurde zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt.

Gegen 21.15 Uhr hatte die Frau ihre Tochter auf einem Privatparkplatz am August-Bebel-Platz offensichtlicht übersehen und zwischen ihrem und einem weiteren Auto eingeklemmt. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Bei dem Unfall wurde die Tochter am Bein verletzt. Zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei am Abend noch keine Auskunft geben.

Die Feuerwehr rückte aus, um das Mädchen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Es sei aber keine technische Rettung mehr nötig gewesen, sagte ein Mitarbeiter der Regionalleitstelle unserer Redaktion.