Neumarkt ohne Busse: Endlich nimmt die Debatte Fahrt auf

Osnabrück. Der Neumarkt bekäme mehr Aufenthaltsqualität, wenn dort weniger Busse führen. Wer würde widersprechen? Gut, dass die Debatte über den Nahverkehrsknoten jetzt Fahrt aufnimmt.

Es war ein Dogma. Jahrzehntelang sagten die Stadtwerke: Der Neumarkt ist als zentrale Drehscheibe mit direktem Anschluss an die Fußgängerzone unentbehrlich. Eine Verlagerung des Knotenpunktes wäre zum Nachteil der Buskunden und würde den ÖPNV schwächen. Dann kam Christoph Hüls. Der Neue an der Spitze der Stadtwerke brachte einen neuen Blick mit und stieß die Tür auf. Die Politik stieg ein, und so nahm eine Debatte Fahrt auf, die schon vor Jahren intensiver hätte geführt werden müssen.

Die Machbarkeitsstudie, richtigerweise von einem externen Büro erstellt, wird keine endgültige Antwort liefern, wie der Busverkehr in Osnabrück zu organisieren ist. Aber sie wird zeigen, welcher Preis für einen busfreien oder weniger frequentierten Neumarkt zu zahlen wäre. Auf dieser Grundlage kann die Politik dann Vor- und Nachteile, Nutzen und Kosten abwägen und eine für alle nachvollziehbare Entscheidung treffen.

Nicht nachvollziehbar ist, warum die Öffentlichkeit von diesem Prozess ausgesperrt wird. Zuhörer waren nicht gewollt bei der Auftaktsitzung des Arbeitskreises, wohl um Showgefechte und frühzeitige Festlegungen zu verhindern. Und wenn schon. Jeder Bürger sollte die Chance haben, den Diskurs ungefiltert zu verfolgen und sich einzumischen.