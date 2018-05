Osnabrück. Eigentlich sind es nur Gedächtnisstützen, die Clamor Eberhard von dem Bussche zu Hünnefeld in den Jahren 1627 bis 1665 in seinen Schreibkalendern notiert. Angesichts ihrer Kürze ähneln sie aber heutigen Twitter-Nachrichten im Internet. Über diese „Twitter-Nachrichten aus dem 30-jährigen Krieg“ berichtete die Historikerin Stephanie Haberer jetzt im Museumsquartier Osnabrück.

„#Friedenslus zu #Osnabruck mit grossem Triumpf publiciret undt proclamirt worden“ schreibt der adlige Ritter etwa am 25. Oktober 1648 in seine Aufzeichnungen. Freilich ohne die „#“-Zeichen. Denn die sogenannten Hashtags sind ja eine Erfindung der Neuzeit und von Haberer nachträglich hinzugefügt worden, um ihren Twitter-Vergleich zu unterstützen.

Freilich sieht die Historikerin vom Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover noch einen weiteren Unterschied zu Twitter: „Während dieses ein Medium ist, in dem sich Schreibende an ihre Follower wenden, hat Clamor Eberhard seine Aufzeichnungen wohl eher als Gedankenstütze notiert, um nachvollziehen zu können, was in der Vergangenheit passiert ist“, sagte die Doktorin der Geschichte bei ihrem Vortrag.

Den hielt sie als letzte Veranstaltung des Begleitprogramms zu der Ausstellung „Zwischen Krieg und Frieden. Osnabrück im Zeitalter der Konfessionalisierung“ im Museumsquartier. Fünf Jahre lang hat sich Haberer mit den Schreibtagebüchern befasst, die zuvor schon von Helene von dem Bussche zu Hünnefeld in aufwendiger Arbeit transkribiert, also in die heutige Sprache übertragen wurden. Aufgabe der Historikerin war es dann vorrangig, die Einträge in den richtigen historischen Kontext zu setzen.

Schreibkalender wurden damals von großen Druckereien angeboten. Sie boten Informationen wie medizinische Tipps und Wettervorhersagen für das kommende Jahr. Den Nutzern stand jeweils lediglich eine Zeile für eigene Notizen zur Verfügung. „Aber die wurden oftmals mit hinzugefügten Seiten ergänzt, wenn der Schreibende, wie Clamor Eberhard, sehr aktiv war“, berichtete Haberer. Anders als heutige Kalenderbücher dienten die Schreibkalender weniger der Terminplanung als vielmehr der Aufzeichnung eigener Gedanken.

So finden sich auch in den Schreibkalendern von Clamor Eberhard Notizen über Reisen, Geburten und Todesfälle in der Familie, die gesundheitliche Verfassung des Verfassers und eben Anmerkungen zum Verlauf des 30-jährigen Krieges sowie der Friedensverhandlungen, an denen der Ritter als Mitglied des Hochstifts Osnabrück beteiligt war.

Stephanie Haberer erläuterte diese Notizen in ihrem einstündigen Vortrag ausführlich, stellte aber auch klar, dass in den überlieferten Schreibkalendern des Adligen der Krieg nicht die Hauptrolle spielt. Exemplarisch stellte sie einzelne Nachrichten aus verschiedenen Bereichen vor und setzte diese auch in den jeweiligen Kontext.