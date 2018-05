Osnabrück. Sie konnte gut reden, gut singen und gut Klavier spielen. Und sie war die erste Osnabrückerin in einem Parlament. „Unsere Erste“ will Heiko Schulze deshalb sein Buch über Alwine Wellmann nennen. Denn vor 100 Jahren wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt.

Alwine Wellmann wird am 24. Februar 1891 geboren. Sie ist eine aufgeweckte Schülerin, dennoch kann sie keine höhere Schule besuchen. Das Schulgeld hätte sich die Familie nicht leisten können. Nach dem Schulabschluss wählt die junge Frau aber keinen typischen Frauenberuf, sondern macht eine kaufmännische Lehre und besucht Kurse der Höheren Handelsschule. Sie arbeitet schließlich als Buchhalterin und später als Finanzbuchhalterin.

In diese Zeit fällt auch das neue Reichsvereinsgesetz. „Das unscheinbar klingende Recht beinhaltet einen imposanten Schritt für die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Frau“, schreibt Schulze. Denn bis 1908 war es Frauen in Preußen verboten, politischen Vereinen beizutreten. Sie durften noch nicht einmal als Gast öffentliche Versammlungen besuchen. Die junge Alwine hatte schon ein Jahr zuvor Mut bewiesen und sich als 16-Jährige einer Angestelltenvereinigung angeschlossen, die zu den sozialdemokratischen Freien Gewerkschaften zählt.

1916, während des Ersten Weltkrieges, wird Alwine Wellmann Sozialdemokratin. Ihre Partei hatte sich zu der Zeit als einzige für politische Betätigung von Frauen und das Frauenwahlrecht eingesetzt. Neben ihrem Beruf schreibt die junge Frau für die erste sozialdemokratische Tageszeitung „Osnabrücker Abendpost“.

Kontakte zur Friedensbewegung

In der Kriegsfrage ist die SPD gespalten, Alwine Wellmann steht klar auf der Seite der Kriegsgegner. Sie nimmt Kontakt zu den Aktivisten der damals verbotenen Deutschen Friedensgesellschaft auf und organisiert illegale Treffen in der elterlichen Wohnung.

Am 12. November 1918 wird das Frauenwahlrecht verabschiedet. Für die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 dürfen Frauen erstmals nicht nur ihre Stimme abgeben, sondern sich auch selbst zur Wahl stellen. Mit ihrem rhetorischen Talent macht die Osnabrückerin Wahlkampf für die SPD und reist dazu in andere Städte wie Lingen, wo sie Verwandte hat.

Am 20. Februar 1921 finden die ersten demokratischen Wahlen zum Preußischen Landtag statt. Die Osnabrücker SPD nominiert die 29-jährige Buchhalterin Alwine Wellmann. Dass sie weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt wird, zeigt sich daran, dass die Osnabrückerin im Wahlreis Weser-Ems auf Listenplatz 2 kommt. Allerdings reichen 29,9 Prozent für die SPD nicht für ein Mandat.

Als Nachrückerin in den Landtag

Alwine Wellmann lebt zu dieser Zeit in Berlin, arbeitet im Verlag der sozialdemokratischen Tageszeitung „Vorwärts“ und in der Verwaltung der Deutschen Hochschule für Politik. Zu den Dozenten gehörten damals unter anderem der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, Reichsminister Walther Rathenau und der Außenpolitiker Rudolf Breitscheid.

1924 zieht die Osnabrückerin als Nachrückerin doch noch in den Landtag ein. Bei den nächsten Wahlen Ende des Jahres gibt es ein besseres Ergebnis für die Sozialdemokraten, und Wellmann wird direkt gewählt. In den folgenden Jahren engagiert sich die Politikerin vor allem für den Völkerfrieden und fordert einen jährlichen Antikriegstag. 1932 kandidiert die Osnabrückerin erneut, allerdings ohne Erfolg.

Dafür vertritt die „rote Alwine“, wie sie in ihrer Heimatstadt genannt wird, von 1931 bis 1933 die SPD als Wortführerin im Stadtrat. Am 11. April ist ihre letzte Ratssitzung. Die Nationalsozialisten wollen die Mitglieder der Ratsfraktionen dazu zwingen, „Sieg Heil“ zu rufen. Fast alle Parteien willigen ein. Aber nicht Alwine Wellmann: „Die SPD-Fraktion kann sich nicht an einem ‚Sieg Heil‘ auf die Stadt Osnabrück, sehr wohl aber an einem ‚Hoch‘ auf Osnabrück beteiligen“, sagt sie. Niemand könne von der Sozialdemokratie verlangen, ihre Ehre aufzugeben. „Das sollte auch die NSDAP verstehen, die Ehre und Sauberkeit angeblich so hoch schätzt.“ Die nächste Ratssitzung am 13. Mai findet ohne SPD-Mitglieder statt.

Flucht nach Bulgarien

Alwine Wellmann wird verhaftet und steht fortan pausenlos unter Polizeikontrolle. Sie erhält schließlich eine Ausreiseerlaubnis und flüchtet nach Bulgarien zu einer Freundin, die sie während ihrer Berliner Zeit kennengelernt hat. Am 14. Juli 1933 wird die Sozialdemokratin von den Nazis ausgebürgert.

Erst 1948 kehrt Alwine Wellmann in ihre Heimatstadt zurück. Schnell wird sie wieder in der Partei aktiv, bleibt aber ohne Mandat. Resolut setzt sich die inzwischen 59-Jährige in ihrer neuen Funktion als „Vertrauensmann für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte“ ein.

Das Amt wird drei Jahre später abgeschafft, trotz aller Proteste von Alwine Wellmann. In den folgenden Jahren beobachtet die Sozialdemokratin voller Entsetzen, dass ehemals aktive Nationalsozialisten in der Bundesrepublik in führende Funktionen kommen. Wellmann sei wie auch der Schriftsteller Erich Maria Remarque tief verbittert darüber gewesen, „was einerseits mit NS-Opfern und andererseits mit ehemaligen Tätern geschieht“, schreibt Heiko Schulze am Ende des Buches, das in der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird.

Am 24. Februar 1966 stirbt „unsere Erste“.