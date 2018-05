awen Osnabrück. „Es liegt was in der Luft“, betonte Polizeipräsident Bernd Witthaut beim Empfang zum Abschied von Regierungsbrandmeister Frank Knöpker, der sein Amt vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat.

Witthaut spielte damit nicht nur auf Wehmut, Anerkennung und die Erwartung an den Nachfolger Matthias Röttger an, sondern vor allem auf das hochkarätige Publikum. Denn unter rund 40 geladenen Gästen in der Polizeidirektion befanden sich sechs Landtagsabgeordnete, ein Vertreter des Innenministeriums und zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung sowie den Feuerwehren aus Stadt und Landkreis Osnabrück oder den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland.

Feuerwehr-Ehrenkreuz

Regierungsbrandmeister Ernst Hemmen, der für die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie die Stadt Emden zuständig ist, heftete dem sichtlich gerührten Knöpker zum Abschluss seiner Karriere das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber an die Brust. Mehrfach, so Knöper in seiner Abschiedsrede, sei ihm attestiert worden, das Motto „Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr ist kein Hobby sondern eine Lebenseinstellung“ stets verkörpert zu haben. Entsprechend erklärte er, was Beobachter bereits geahnt hatten: „Ich trete zurück, bin aber nicht weg.“ ( Weiterlesen: Dank für Dienst zum Schutz der Glandorfer Bürger)

Ein echter Freund

Nachfolger Matthias Röttger aus Glandorf dankte Knöpker, wie einige Redner vor ihm, für die jahrelange Zusammenarbeit. In dieser Zeit habe er mit Knöpker einen „echten Freund“ gewonnen. Gemeinsam haben beide einen Verbands-Führungslehrgang besucht. Den hatte Knöpker nach eigenen Worten angeblich nur deshalb bestanden, weil er bei Röttger abgeschrieben habe. Vielleicht eine Legende, belegt ist hingegen Knöpkers viel gelobtes Engagement für den Dialog mit Unternehmen, um Verständnis für die ehrenamtliche Arbeit der Wehrleute zu wecken.

Guter Rat

Seinem Nachfolger und allen Feuerwehr-Verantwortlichen gab er zum Schluss den einen oder anderen Rat mit auf den Weg: Die Feuerwehren sollten sich technisch nicht zu anspruchsvoll ausstatten, um die Mannschaften nicht zu überfordern. An die Führungskräfte gerichtet gab er zu bedenken, dass sich deren Qualitäten erst dann bewiesen, wenn es auch ohne sie funktioniere.