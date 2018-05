Radfahrer bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt MEC öffnen

Der Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet. Symbolfoto: dpa

pm/mao Osnabrück. Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen an der Einmündung Hafenstraße/Hansastraße in Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt missachtet.