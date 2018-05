Osnabrück. Das Wetter am 1. Mai war sicherlich nicht das Beste für eine ausgedehnte Maitour. Davon ließen sich die Maigänger im Osnabrücker Land aber nicht abschrecken. Ausgelassen und mit viel Alkohol wurde im Nettetal, am Rubbenbruchsee und an vielen weiteren Orten der Wonnemonat begrüßt. Zurück bleibt in erster Linie eins: Müll, der von den Gemeinden beseitigt werden muss.

„Unser Entsorgungskonzept für das Nettetal ist teilweise aufgegangen“, fasst Rüdiger Mittmann von der Gemeinde Wallenhorst zusammen. An bekannten Treffpunkten wie der Wegkreuzung Auf dem Hohn/Hohnweg waren eine Mulde und mehrere Mülleimer aufgestellt worden. Mit Transparenten an Bauzäunen sollte die feiernde Menge motiviert werden, ihren Müll zu entsorgen. „Unser Bauhof bestätigt, dass auf den Straßen und Äckern ringsum weniger Müll als in den Vorjahren angefallen ist“, sagt Mittmann. Die zuvor an eine Wallenhorster Jugendgruppe verteilten Müllsäcke seien ebenfalls ordnungsgemäß und gut gefüllt in der Mulde gelandet.

Trotzdem gebe es immer noch mehr als genug Abfall, der nicht seinen Weg in die passenden Behälter gefunden hat. „Das ist unter anderem dem Wetter zu verdanken. Der starke Wind hat vor allem den Plastikmüll quer über einen Acker verteilt.“ Im Vorjahr sind insgesamt 59 Mannarbeitsstunden zusammengekommen, bis der Müll vom 1. Mai im Nettetal beseitigt war. Mittmann schätzt, dass der Aufwand bei den Kräften vom Bauhof in diesem Jahr etwas geringer ausfällt. Ein endgültiges Fazit sei aber erst in den nächsten Tagen möglich.

Zum Großteil friedlich

Auch am Römerlager in Bad Laer wurde ausgiebig gefeiert. Laut Polizei versammelten sich rund 800 Personen auf den Grünflächen. „Deutlich weniger als in den Vorjahren“, sagt Stefan Pelz von der Gemeinde. Um die Situation einzuschätzen und gegebenenfalls das Sicherheitskonzept zu optimieren, hat er den 1. Mai selbst am Römerlager verbracht. „Zu späterer Stunde wurden vier alkoholisierte Personen von der Polizei abgeführt“, berichtet Pelz. Die absolute Mehrheit der Maigänger habe den Tag der Arbeit aber friedlich verbracht. Insgesamt sei er zufrieden. Das einzige Manko auch hier: Der zurückgebliebene Müll. Für die Beseitigung am Folgetag musste die Gemeinde aufkommen. „Es wäre wünschenswert, wenn weniger zurückbleibt. Im Endeffekt lässt sich das aber kaum vermeiden“, sagt Pelz.

Alle Hände voll zu tun hatten die Rettungsdienste und die Polizei. Sowohl am Rubbenbruchsee als auch im Nettetal sowie am Römerlager und beim Marsch der Lemminge von Ankum nach Kettenkamp mussten die Beamten bei Schlägereien eingreifen und mehrere Fälle von Körperverletzung aufnehmen. Besonders schwerwiegende Ausschreitungen habe es aber nicht gegeben. „Zwei Beamte wurden am Römerlager leicht verletzt, waren jedoch weiter dienstfähig“, teilt Frank Oevermann von der Pressestelle der Polizei Osnabrück mit.

„Die Kollegen vom Rettungsdienst hatten ebenfalls gut zutun“, sagt Oevermann. Am Osnabrücker Rubbenbruchsee musste Richtung Abend eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) mit mehreren Rettungswagen anrücken. Die SEG-Rettung wird in Ausnahmesituation bei einer Häufung von Einsätzen gerufen. Zahlreiche Maigänger mussten nach hohem Alkoholkonsum behandelt werden. Bei den Rettungskräften landete vor allem das Publikum zwischen 15 und 25 Jahren. Die zunehmend jüngeren Maigänger fielen auch unter den anderen Feiernden auf. Eine 21-jährige Besucherin am Römerlager merkte an: „Das wird immer krasser! Hier sind sogar 13-Jährige.“

Aufklärungsarbeit in Osnabrück

Um diesem Trend entgegenzuwirken, und die Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol aufzuklären, war die Suchtprävention der Caritas bei der offiziellen Maifeier am Weberhaus in Melle vor Ort. Hier zählte die Polizei rund 700 Personen. Marina Wawilkin, Leiterin der Suchtprävention, berichtet von fünf Jugendlichen unter 18 Jahren, die wegen Alkoholkonsum vom Deutschen Roten Kreuz versorgt werden mussten. Darunter war ein Mädchen. Im Vorjahr mussten elf Jugendliche behandelt werden, davon sechs weibliche Patienten. „In dem Rückgang sehen wir einen Erfolg unserer Arbeit. Den Medien haben wir aber entnommen, dass auch in Osnabrück einiges los war. Nun werden wir prüfen, wie wir in den kommenden Jahren bei anderen Treffpunkten am 1. Mai Aufklärungsarbeiten leisten können“, so Wawilkin.