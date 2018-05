Eine Charakterskizze Schuberts zeichneten Annette Kristina Banse und Hans Christian Schmidt-Banse. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. „Gibt es eigentlich lustige Musik?“ Diese Frage über den Charakter von Franz Schuberts Musik stellten sich Annette Kristina Banse und Hans Christian Schmidt-Banse am Montagabend in ihrer Konzertreihe „Concert Remarquable“ im Steigenberger Hotel Remarque. Für die musikalische Untermalung sorgte Tatiana Prushniskaya am Klavier.