Hier noch eine Servic-Info für alle,die mit dem Bus unterwegs sind:

Aus Sicherheitsgründen wird der Kamp/Adolf-Reichwein-Platz nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück am Samstag von 15 Uhr bis Sonntag, 7 Uhr, in Richtung Neumarkt nicht befahren. Grund ist der Nachtflohmarkt, der heute um 18 Uhr startet und bis Sonntag, 6. Mai, 2 Uhr im Bereich Redlingerstraße, Hakenstraße und Ledenhof stattfindet.



Die Umleitung der Linien 11,R11,12,13,31,S 10,R 31,32,33, N 1, N 3, N 6, N 7, N 9, N 273 – N 276 erfolgt über Natruper-Tor-Wall - Heger-Tor-Wall – Neuer Graben - Neumarkt. Die Linien 41, 541, 581-584, 610 und N8 fahren in dem Zeitraum über Hasestraße – Dielingerstraße - Heger-Tor-Wall – Neuer Graben – Neumarkt. In Richtung Heger Tor beziehungsweise Hasestraße wird keine Umleitung gefahren. Die Anschlüsse der Nachtbusse finden am Neumarkt statt. Die entsprechenden Abfahrtpositionen können Fahrgäste vor Ort und im Internet unter www.vos.info abfragen.

Claudia Sarrazin