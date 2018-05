Osnabrück. Am kommenden Samstag, 5. Mai, findet der in seinen Grundzügen veränderte Nachtflohmarkt in der Osnabrücker Innenstadt statt. Schlechte Nachricht für die Verkäufer: Schon jetzt sind sämtliche 542 Standflächen vergeben.

Die Stadt hatte den Nachtflohmarkt einer gründlichen Erneuerung unterzogen, nachdem sich in den vergangenen Jahren die Gepflogenheiten von Verkäufern und Besuchern immer weiter von den eigentlichen Regelungen entfernten. So führte die Verwaltung ein Anmeldeverfahren ein, mit dem sich Händler im Vorfeld ihren konkreten Standplatz sichern konnten. Die Standflächen haben dabei eine einheitliche Größe von drei Metern Länge und zwei Metern Breite und kosten wie in den Vorjahren 20 Euro. Jede Person konnte maximal zwei Stände buchen.

Kooperation mit Nordwestticket

Die Stadt kooperierte bei der Vermarktung der Flächen mit dem Unternehmen Nordwestticket, das am 4. April mit der Vergabe startete. Online, via Telefon und in Vorverkaufsstellen konnten sich Interessenten ihren Stand sichern. Am Montag, 30. April, wurde der letzte der insgesamt 542 Plätze vergeben. Ein Großteil der Flächen wurde nach Angaben von Stadtsprecher Gerhard Meyering bereits in den zwei Wochen nach der Freischaltung gebucht: So waren es bis zum 9. April 240 Standplätze, eine Woche später waren schon 420 Plätze weg.

Reserveplätze an der Rolandsmauer

Ob es eine noch größere Nachfrage gibt, kann Meyering nicht sagen. „Zurzeit gibt es allerdings Nachfragen für die Reserveplätze“, teilt der Stadtsprecher mit. Die Stadt hält auf dem Bolzplatz an der Rolandsmauer ebenfalls kostenpflichtige Flächen für Kurzentschlossene vor. „Die sogenannten Reserveplätze werden ebenfalls in der Größe von drei Meter mal zwei Meter markiert und dort von Mitarbeitern vergeben. Sind alle Reserveplätze vergeben, besteht leider keine weitere Möglichkeit mehr, Stände aufzubauen“, sagt Meyering. Besonders beliebte Standorte habe es nicht gegeben, jedenfalls habe die Verwaltung keine speziellen Präferenzen feststellen können.

Offizieller Beginn um 18 Uhr

In den vergangenen Jahren entfernte sich das tatsächliche Geschehen auf dem Flohmarkt immer weiter vom offiziellen Beginn um 21 Uhr. Viele Verkäufer bauten ihre Tische in der Vergangenheit schon am späten Nachmittag auf. In der neuen Flohmarktordnung legte die Stadt daher neue Uhrzeiten fest – am 5. Mai können die reservierten Stände nun schon ab 17 Uhr belegt werden. Offizieller Beginn der Veranstaltung ist nunmehr um 18 Uhr, der Flohmarkt endet schließlich um 2 Uhr. Die Stadt will mit zehn Mitarbeiten ab 16 Uhr auf dem Flohmarktgelände kontrollieren und damit die Einhaltung der neuen Uhrzeiten sicherstellen. Da die Stände jetzt konfektioniert sind, werden die Flächen im Vorfeld auf dem Veranstaltungsgelände eingezeichnet und durchnummeriert, jeder Standplatzkäufer soll so auf Anhieb seinen Standplatz finden.

Erstmals rund um den Ledenhof

Das Anmeldeverfahren ist nicht die einzige Änderung beim Nachtflohmarkt. So findet die Veranstaltung nicht wie bisher rund um die Große Straße statt, sondern wird erstmals am Ledenhof, rund um die Katharinenkirche, entlang der Redlinger Straße und der Hakenstraße sowie am Adolf-Reichwein-Platz untergebracht. Der nächste Nachtflohmarkt in der Osnabrücker Innenstadt findet am 8. September statt. Die Stadt startet dann wieder sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn mit dem Buchungsverfahren. Nach einem Jahr will die Verwaltung analysieren, wie die Änderungen ankamen.