Osnabrück. Der Park Lane Jazz Club lädt die Echoes of Swing regelmäßige zu Konzerten nach Osnabrück ein. An diesem Donnerstag, 3. Mai, ist es wieder so weit: Da stellen die Echoes ihr aktuelles Album „Travelin‘“ vor.

Das Geheimnis der Echoes of Swing? Ganz einfach: Sie sind überzeugt von ihrer Musik. Deshalb spielen sie traditionellen Jazz, als wäre er brandneu. „On A Slow Goat Through China“ von Chris Hopkins, dem Saxofonisten der „Echoes“ spielt im Titel auf den Exotismus der Goldenen Zwanziger an und swingt mit umwerfender Eleganz. Zu hören ist das Stück auf dem aktuellen Album mit dem Titel „Travelin‘“, und darauf finden sich 15 fein arrangierte, fein klingende Titel. Weiterlesen: Die Echoes of Swing 2016 im Blue Note

„Das Wrack Der Guten Hoffnung“ heißt eine Nummer von Pianist Bern Lhotzky, die zwischen Jungle und Stride pendelt. Doch den Rahmen prägt ein quirliger Basslauf in der linken Hand – ganz ähnlich dem Opener des Albums, „Orient Express“. Fast die Hälfte der Stücke haben die Bandmitglieder selbst komponiert, die anderen haben sie in den hinteren Winkeln des Jazzfundus gefunden. Dabei entwickeln die Echoes mit Trompete und Altsaxofon sowie aus Klavier und Schlagzeug ihren eigenen, unverwechselbar leichtfüßigen Sound. In Kombination mit der unaufdringlichen Virtuosität der vier Herren wird da traditioneller Jazz zu ganz modernen Angelegenheit.