Ostbevern.. Internate haben seit ein paar Jahren ein Image-Problem: Elitäre Kaderschmieden, Besserungsanstalten für Kinder aus gutem Hause, der letzte Ausweg für Familien, in denen es knallt – die Liste an Klischeevorstellungen ist lang. Doch am Schloss Loburg ist die Nachfrage weiterhin groß – auch wenn die meisten Internatsbewohner mittlerweile aus dem Ausland kommen.

Oliver Niedostadek steht auf einer Brücke und zerbröselt Toastbrot. Auf der einen Seite der Brücke: eine Minigolfanlage, für die sich kaum noch jemand interessiert. Auf der anderen Seite: das Schloss Loburg, erst kürzlich renoviert, vor herrschaftlich blauem Himmel. Viele kleine Fische stürzen sich auf die Brotkrumen, die der Internatsleiter ihnen zuwirft. „Wir haben hier aber auch ein paar ganz dicke Fische“, sagt Niedostadek, selbst ehemaliger Schüler des Gymnasiums Johanneum, wie die Schule in Ostbevern offiziell heißt. Aber eigentlich sprechen hier alle nur von der Loburg. Und die Bewohner des Internats – das sind die Loburger. Plötzlich nähert sich ein dunkler Schatten, ein riesiger Karpfen streckt sein Maul aus dem Wasser, schnappt sich den Toast und taucht wieder hinab in die Tiefen des Wassergrabens. „Na, da war ja einer. Hier schwimmen aber noch mehr herum.“

Dicke Fische tummeln sich im Wassergraben. Foto: Michael Gründel









Rund 1000 Schüler besuchen das Gymnasium, etwa 110 von ihnen wohnen im Internat. Mirjana und Annkathrin fahren jeden Morgen mit dem Schulbus zur Loburg. Sie kommen aus Bad Laer („Remsede!“) und Glandorf („Schierloh!“). „Es ist ein Privileg, auf diese Schule zu gehen“, sagen die 16 und 17 Jahre alten Schülerinnen. 25 Minuten braucht der Bus, der die Schüler aus dem Südkreis nach Ostbevern bringt. Genug Zeit, um Hausaufgaben zu machen? „Geht nicht – man hat ja keinen Platz“, sagt Annkathrin. „Der Bus ist komplett voll, da quetschen wir uns morgens immer rein.“ Besonders gerne stehen sie ganz vorne, bei Busfahrer Franz. Der sei cool.





Mirjana und Annkathrin kommen jeden Morgen mit dem Bus aus dem Südkreis nach Ostbevern. Foto: Michael Gründel





Anzeige Anzeige

Die Jugend im Ort weiß genau, wer zur Loburg fährt. „Ach, das sind die Loburger, heißt es dann“, sagt Mirjana. Abfällig sei das nicht gemeint, sagt sie. Aber bei der JAG Remsede, der Jugendarbeitsgemeinschaft der katholischen Pfarrgemeinde, da sei sie Gruppenleiterin, und manchmal kollidierten JAG-Termine mit dem Loburg-Programm.

Es ist kurz nach drei und Franz öffnet die Bustür. Die Schüler fahren nach Hause zu ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Vereinen und zurück bleiben die, deren Zuhause die Loburg ist: die Internatsbewohner.

Ein wahres Postkartenmotiv: das Schloss Loburg in Ostbevern. Foto: Michael Gründel

Holzparkett, hohe Wände, Bogenfenster – für wen anderes könnte dieses Schloss, einst abgebrannt und um 1900 im neobarocken Stil wieder aufgebaut, dienen, wenn nicht für die Elite? Oliver Niedostadek schüttelt den Kopf und schiebt seine schwarz gerahmte Brille etwas höher auf die Nase: „Ich habe einmal in unseren Chroniken nachgelesen. In den 60er Jahren kamen viele Internatsschüler aus dem direkten Umland, also aus Ostbevern und Telgte.“ Waren zu dieser Zeit beide Eltern berufstätig, erschien das Internat als eine gute Lösung. Heute heißt die Lösung berufstätiger Eltern: Ganztagsschulen. So begann in Deutschland bereits vor einigen Jahren ein Internate-Sterben, das Internat verkam zunehmend zur Drohung: „,… dann kommst du aufs Internat!“

Heute kommen zwei Drittel der Internatsbewohner aus dem Ausland. 19 Nationalitäten beherberge die Loburg derzeit, sagt Niedostadek. Die meisten Schüler kämen aus dem asiatischen Raum, „das war schon zu meiner Schulzeit so. Da hatten wir einige Mitschüler aus Vietnam.“ Zudem leben auf der Loburg Schüler aus Mexiko, Argentinien, Polen oder Tschechien. Bald werde man wohl erstmals eine Schülerin aus Armenien aufnehmen, die armenische Botschaft und das Bildungsministerium hätten sich sehr für das Mädchen eingesetzt. „Die wird vermutlich gar nichts bezahlen können.“





Internatsleiter Oliver Niedostadek war einst selbst "Loburger". Foto: Michael Gründel





Gar nichts? Auf der Internetseite des Internats kann jeder die monatlichen Gebühren nachlesen: Je nachdem, ob die Schüler in den Ferien und an den Wochenenden nach Hause fahren und ob sie noch einen zusätzlichen Sprachkurs buchen, liegen die Kosten zwischen 1600 und 2300 Euro. Hinzu kommen eine Aufnahmegebühr von 190 Euro und ein jährliches Kulturgeld von 200 Euro für Eintrittsgelder und Ausflüge. Doch längst nicht alle Schüler zahlen den vollen Beitrag.

„Etwa die Hälfte der deutschen Schüler bekommt ein Stipendium und zahlt nicht den vollen Internatspreis“, sagt Oliver Niedostadek. Das Bistum Münster übernimmt einen Teil der Kosten. Wichtiger sei das etwa zweistündige Aufnahmegespräch. Da müssten die Schüler punkten. So wie das Mädchen aus Armenien. „Sie will unbedingt studieren und ist sehr leistungsorientiert. Das hat mich überzeugt. Die Aufnahme eines Schülers ist noch nie am Geld gescheitert.“

Während das Wasserschloss eine jahrhundertelange Geschichte aufweist, stammen die Bauten, in denen derzeit die Internatsschüler untergebracht sind, aus den 70er Jahren. Mit seinen 13 Jahren ist Jaafar einer der jüngeren Bewohner des Jungenhauses. Erst seit 2001 werden auch Mädchen im Internat aufgenommen. „Mittwoch ist Aufräumtag“, sagt Jaafar. Und nun ist Dienstag. „Ungünstig.“ Er grinst verlegen und fährt sich mit der Hand durchs Haar. Einen kleinen Vorsprung bekommt er, dann lässt er Besucher in sein Zimmer.





Jaafar in seinem Internatszimmer. Foto: Michael Gründel





Ja, das Aufräumen. „Die Teeküche ist hier eigentlich täglich Thema“, sagt Wolfgang Rensinghoff, Diakon und hauptamtlicher Schulseelsorger. Viermal im Laufe ihrer Schulzeit begleitet er die Loburger zu Exerzitien, zu Auszeiten in Jugendbildungseinrichtungen, um dort über Stärken und Schwächen nachzudenken. Ein Jesus-Graffito wurde auf seine Initiative an die Kirche auf dem Schulgelände gesprüht, Hashtag „beimir“. Auch im Schloss selbst gibt es eine kleine Kapelle, mittwochmorgens um 6.30 Uhr findet hier ein Gottesdienst statt. „Der ist freiwillig“, sagt Wolfang Rensinghoff. Die Teilnehmerzahl liege zwischen null bis zehn Teilnehmern. Jaafar war noch nie dabei.





Wolfgang Rensinghoff ist Diakon und hauptamtlicher Schulseelsorger. Foto: Michael Gründel





Auf dem Bücherbord in seinem Zimmer steht ein Borussia-Dortmund-Toaster, auf seinem Schreibtisch ein American-Football-Helm. Jaafar hat ein Einzelzimmer. Alle Loburger haben Einzelzimmer. Nur den Waschraum müssen sie sich teilen. Auch einen Computer besitzt der Schüler. „Aber die Erzieher haben die Kabel“, sagt Jaafar. Mehr als eine Stunde am Tag zocken darf er nach Absprache mit seinem Vater nicht.

Fußball und American Football, Theater, Taekwondo, Basketball, Musik – alle Internatsschüler müssen mindestens zwei AGs besuchen. Mittlerweile bietet die Loburg sogar die Möglichkeit, einen Segelflugschein zu machen. Zu den Arbeitsgemeinschaften kommen betreute Lerngruppen am Nachmittag, Sprachförderungskurse und Einzel- und Gruppennachhilfe.

Jaafar geht in die siebte Klasse. Das Internat war die Idee seines Vaters, genauer gesagt Pflegevaters. Die Noten in der Schule hätten nicht gestimmt. Er konnte sich schlecht konzentrieren, aber das sei schon viel besser geworden. Nur Latein macht ihm noch Probleme.





Sonja ist eine der besten Schülerinnen im Internat. Foto: Michael Gründel





Sonja hingegen ist eine der besten Schülerinnen im Internat. Statt einer AG hat sie an diesem Nachmittag ein Gespräch mit ihrem Lernkoordinator. „Damit ich weiß, was ich noch besser machen kann“, sagt die 15-Jährige, die einen zweisprachigen Zweig besucht. Aber was kann die Beste denn noch verbessern? Sie lächelt und zuckt mit den Schultern. „Vor Mathe stress ich mich immer so.“

Natürlich sei Leistung für viele Eltern ein Grund, ihr Kind auf die Loburg zu schicken, sagt Oliver Niedostadek. Aber oft gehe die Initiative auch von den Schülern selbst aus, sagt der Internatsleiter und erzählt von einem Mädchen, das mit ihrem Schnitt von 1,3 so unzufrieden war, dass es mit dem Ziel, einen 1,0-Schnitt zu erreichen, nach Ostbevern kam. „Ihr Wunsch ist es, Medizin zu studieren.“ Viele Schüler setzen sich selbst unter Druck, aber auch Eltern haben gewisse Erwartungen, wenn sie ihre Kinder auf ein Internat schicken. „Unsere Aufgabe ist es dann auch einmal die Kinder zu schützen und den Eltern zu sagen: Ihr müsst Abstriche machen“, sagt Wolfgang Rensinghoff.

Und was ist mit den wenigen freien Stunden, die zwischen Schule, Lerngruppen und AGs bleiben? „Die Busverbindungen nach Münster und Osnabrück sind gut“, findet Jaafar. Und zu Penny kommt man schnell zu Fuß.

Zigaretten, Drogen, Alkohol – gibt es das auch auf der Loburg? „Ja, sicher gibt es das auch mal“, sagt Schulseelsorger Rensinghoff. Aber generelle Verbote würden da nicht helfen. Rauchen ist ab 18 Jahren erlaubt, und in der Oberstufenpinte dürften die älteren Schüler durchaus auch einmal Alkohol trinken. Und wie sieht es mit Drogen aus? „Wir machen nach dem Zufallsprinzip Drogentests“, sagt Oliver Niedostadek. Wer positiv getestet wird, muss noch am selben Tag die Loburg verlassen.

Vor der Turnhalle sitzen drei chinesische Schülerinnen, die Badminton-AG ist bereits vorüber, in der Halle schwitzt noch die Taekwondo-Gruppe, fast ausschließlich asiatische Schüler.





Viele Internatsbewohner kommen aus dem asiatischen Raum. Foto: Michael Gründel





Ihre Familien sehen die drei Schülerinnen nur zweimal im Jahr. Heimweh? Sie schütteln die Köpfe und blicken wieder auf ihre Smartphones. Auf einer chinesischen App suchen sie nach Rezepten für den Abend. Wie sie aus dem fernen China nach Ostbevern gefunden hätten? „Mein Vater hat einen Vermittler kennengelernt“, sagt Jiabei. „Der hat uns das Internat empfohlen.“

Es ist ein großes globales Netzwerk, das die Schüler in alle Welt schickt. Und so wie viele besser gestellte deutsche Familien ihre Kinder auf britische Internate schicken – der Sprache wegen, wie Niedostadek anmerkt – so haben deutsche Internate in anderen Ländern der Welt einen guten Ruf. Auch der Internatsleiter selbst geht jährlich auf Reise – „für die Akquise“. Dieses Jahr geht es nach Brasilien.

Jiabeis Vater ist Beamter in China. Fast alle asiatischen Studenten zahlen den vollen Gebührensatz. Und sie sind exzellente Schüler: „Der einzige in seinem Jahrgang mit einer 1,0 in Deutsch, war ein Koreaner“, sagt Niedostadek. Als besagter Schüler einmal in einer Klassenarbeit nur eine 3 bekam, lautete sein Kommentar: „Ich bin ernüchtert.“

Die letzten AGs enden, es wird ruhig rund um die Loburg. Die frische Luft und die Ruhe – das sei es, was vielen ausländischen Schülern hier als erstes angenehm auffalle, sagt Niedostadek. Schüler sind auf dem Gelände kaum noch zu sehen. Nur zwei Mütter mit Kinderwagen breiten Decken im Loburger Park aus, in dem die Bäume rauschen. Sie schütten sich Kaffee aus Thermoskannen ein und blicken auf das Schloss und den Wassergraben, dessen Oberfläche in der Sonne glitzert. Von den dicken Fischen wissen sie nichts.





Foto: Michael Gründel