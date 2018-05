Osnabrück. Ob im Blue Note oder bei der Morgenland All Star Band: Der Trompeter Frederik Köster ist ein spannender Teil des Osnabrücker Musiklebens geworden. Jetzt kommt er mit der Homeward Bound Suite für Orchester und Jazzband ins Theater. Eine gute Gelegenheit, mit ihm über das Sauerland zu sprechen.

Herr Köster, wissen Sie, woran ich beim Titel „Homeward Bound“ als erstes dachte?

An den Song von Simon & Garfunkel.

Genau. Haben Sie mit dieser Assoziation gerechnet?

Nein. Der Song ist 50 Jahre alt, und ich habe ja extra den Zusatz „Suite“ angehängt. Ich habe natürlich über alternative Titel nachgedacht, auch deutsche, weil ich ja ein Band mit deutschem Bandnamen und viele deutsche Stücktitel habe. Aber mit ist einfach kein guter Titel zum Thema Sauerland eingefallen, der ein Album zieren könnte. Das ist ja immer schwierig: Entweder klingen Titel zu monumental oder zu gewollt, oder es gab sie schon - deshalb ist es nun die „Homeward Bound Suite“ geworden. Ich kenne den Song natürlich - und ich bin auch Simon & Garfunkel-Fan.

Sie sind viel in der Welt unterwegs. Was bedeutet für Sie „heimkommen“?

„Heimat“ ist etwas emotional stark Besetztes. Heimat ist da, wo ich herkomme, das Hochsauerland, eine sehr ländliche Gegend „zwischen Dortmund und Kassel“, wie man es dem Nicht-Sauerländer gern erklärt. Es gab natürlich, wie so oft, verschiedene Gründe, warum ich das Thema gewählt hatte. Zum einen erhielt ich einen Kompositionsauftrag vom Festival „Sauerland Herbst“, einem Blechblasfestival im Sauerland. Außerdem war ich schon immer Fan von Programmmusik und programmatischer Musik im weitesten Sinne. Deshalb dachte ich, es wäre schön, ein Stück zu schreiben, das mit meiner Heimat und mit dem Festival zu tun hat. Mit zwanzig wollte ich immer weit weg, etwas von der Welt sehen. Das ist nach wie vor so. Aber mit vierzig kann man auch gern mal wieder an Zuhause denken. Das war ein schönes Gefühl, gerade im Zusammenhang mit der Aufgabe, für ein Orchester zu schreiben und programmatisch zu denken: an die Natur, die Berge, an Unwetter, aber auch an Persönliches wie meine Familie. Mir war klar: Ich schreibe zu einem emotionalen Thema, und das soll mich, aber auch andere berühren.

Anzeige Anzeige

Sie sind also ein heimatverbundener Mensch, bezeichnen nicht die Großstadt Köln, wo Sie jetzt leben, sondern das Sauerland als ihre Heimat?

Köln ist meine Wahlheimat. Aber im Sauerland habe ich die ersten zwanzig Jahre meines Lebens verbracht. Ich bin oft da, und das nicht nur zu Weihnachten und Ostern. Dort halten sich verschiedene Bräuche, auf die ich total abfahre, zum Beispiel das Kartoffelbraten. Da bin ich immer da: Ein Fest im Herbst mit großem Kartoffelfeuer und Kartoffeln, die man aus dem Feuer isst, mit ver-schiedenen Dips und Kräuterbutter. So etwas nehme ich immer als Anlass, meine Familie und Freunde zu treffen. Zum ein oder anderen Schützenfest - dem ranghöchsten Fest im Sauerland! - gehe ich auch, und ich bin dem Blasorchester, in dem ich aufgewachsen bin, noch eng verbunden. Die Leute treffe ich zum Stammtisch, aber auch zu Workshops: Neulich haben sie mit mir einen Big-Band-Workshop gemacht. Dazu die Familie: Das sind alles nicht wegzudenkende Aspekte in meinem Leben.

So erklärt sich ein Part der „Homeward Bound Suite“, der an ein sinfonisches Blasorchester erinnert.

Genau.

Nun arbeiten Sie mit einem richtigen Sinfonieorchester - haben Sie dafür Vorbilder aus der Jazzgeschichte?

Es gibt Vorbilder aus dem klassischen Repertoire, die ich schon immer sehr gemocht habe, wie „Daphne et Cloë“ von Maurice Ravel oder „La Mer“ von Claude Debussy,„Feuervogel“ und „Sacre“ von Stravinsky, und ich muss gestehen: Ich stehe auch auf die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. Was die Vorbilder aus dem Jazz angeht, ist Vince Mendoza für mich ganz wichtig, der Sachen mit Joni Mitchell und Björk gemacht hat, oder von Claus Ogermann und Michel Brecker die Platte „Cityscape“. Es gibt also schon einige Vorbilder.

Das Orchester der Suite spricht eine sehr romantische, traditionelle Sprache, Ihre Band „Die Verwandlung“ spielt Avantgarde-Jazz. Was ist der Gedanke hinter dieser Diskrepanz?

Ich wollte dem Orchester zunächst einmal keine Rolle aufzwingen, der es nicht gewachsen ist. Orchester können Werke toll interpretieren, aber sie improvisieren nicht in der Form wie wir. Diese beiden Pole wollte ich haben: Die Band, die improvisiert und das Orchester, das geschriebene, auskomponierte Musik spielt. Ich wollte bewusst Musik schreiben, bei der man an Hochromantik, Impressionismus, Expressionismus oder auch Hollywood denkt. Natürlich weiß ich, dass andere Kollegen da wesentlich experimenteller herangehen.

Aufgenommen haben Sie die Suite mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Hagen; jetzt spielen Sie das Stück mit dem Osnabrücker Symphonieorchester. War es intendiert, mit dem Stück auf Reisen zu gehen?

Ja. Ich hatte von Anfang an im Hinterkopf, dass das Stück nicht nur die Hagener spielen – die das super gemacht haben, und mit denen auch noch weitere Konzerte angedacht sind. Ich wollte schon ausprobieren, wie das mit verschiedenen Orchestern ist, wie jedes Orchester und jeder Dirigent das Stück anders interpretiert. Außerdem finde ich es zu schade, so etwas einmal aufzunehmen und das war’s dann. Natürlich ist es sperrig und logistisch sehr schwer, so ein Konzert zu organisieren. Aber es sind noch ein paar Sachen in der Planung, die sich hoffentlich alle realisieren lassen.

Sind Sie ans Osnabrücker Orchester herangetreten?

Ja. Der kaufmännische Direktor Matthias Köhn geht ja öfter zu Jazzkonzerten, und der war glücklicherweise ziemlich schnell für die Sache zu gewinnen. Ich würde jetzt zwar nicht so weit gehen zu behaupten, Osnabrück wäre für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Dennoch ist es ein Ort, dem ich mich nach über 10 Jahren an der Hochschule sehr verbunden fühle. Deshalb fand ich es zusätzlich schön, dass das geklappt hat.

Wie viele Tage im Jahr sind Sie denn zuhause?

Oh Gott. Meine Frau würde sagen, zu wenig.

Gut, dann andersherum: Wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs?

Das muss ich immer für meinen Steuerberater auflisten. Da kann ich sehen, wie viele Reisetage ich habe und wie viele Konzerte. Ansonsten weiß ich das nicht. Ich spiele achtzig bis hundert Konzerte im Jahr, dazu kommen die Unterrichtstage, die Reisetage, Workshops, Aufnahmen, Proben. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber ich weiß es nicht so genau. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen!

Aber die Reisen sind nach wie vor wichtig für Sie?

Ich mag dieses Leben, bei dem nicht ein Tag wie der andere ist. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr kommt Neues hinzu, neue Länder, neue Konzertorte, neue Musiker - das ist total super. Ich finde es gut, genau so, wie es ist.