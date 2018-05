Osnabrück. Mit finanzieller Unterstützung aus der regionalen Wirtschaft hat die Universität Osnabrück den Informatikprofessor Olaf Spinczyk auf einen neu geschaffenen Lehrstuhl für „Eingebettete Softwaresysteme“ berufen. Er gilt als einer der herausragenden deutschen Wissenschaftler in diesem Bereich.

Bislang ist Spinczyk an der Technischen Universität Dortmund tätig. Dort wurde er seit 2007 viermal mit dem Lehre-Preis der Fakultät für Informatik ausgezeichnet. Zudem kommt der Professor (Jahrgang 1970) mit der Empfehlung, in seiner bisherigen Karriere mehr als drei Millionen Euro Drittmittel eingeworben und zahlreiche Forschungsergebnisse in Journalen veröffentlicht zu haben. Mitte April erhielt Spinczyk seine Ernennungsurkunde in Osnabrück, ab September soll er dann auch hier lehren und forschen.

Lehrstuhl finanziert von Claas und Harting

Gefördert wird die Professur laut Universität von den Unternehmen Claas (Harsewinkel) und Harting (Minden). „Das Engagement der beiden Firmen hilft uns, die Stärkung der Informatik voranzutreiben. So können wir wichtige Beiträge für die Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft im Bereich der Digitalisierung leisten“, wird Unipräsident Wolfgang Lücke zitiert. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft übernehme die finanzielle Abwicklung der Stiftungsprofessur.

Wichtige Grundlage für künftige Entwicklungen

Eingebettete Softwaresysteme werden den Angaben zufolge benötigt, um allerlei technische Geräte, Anlagen und Maschinen zu steuern oder zu kontrollieren. Sie bilden demnach eine wichtige Grundlage für künftige Entwicklungen, etwa auf den Gebieten autonomes Fahren, Internet der Dinge und Industrie 4.0.

Zu Spinczyks Ernennung waren auch die Stifter eingeladen. „Es freut mich, dass wir der Universität Osnabrück dabei helfen konnten, einen so herausragenden Forscher für die Informatik zu gewinnen“, sagte Carsten Hoff, Technischer Geschäftsführer von Claas E-Systems, laut Mitteilung. Für die Harting Technologiegruppe erklärte Vorstand Frank Brode: „Ich bin davon überzeugt, dass mit Professor Spinczyk eine ganz ausgezeichnete Besetzung der Stelle erreicht wurde, von der nicht nur die Universität profitieren wird.“