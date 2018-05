Osnabrück. Für die einen mag „Zebra“ für ein Tier mit schwarzen und weißen Streifen stehen, doch Eltern aus Osnabrück und dem Osnabrücker Land verbinden mit diesem Wort womöglich die Zentrale Bereitschafts-Ambulanz der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte. Wenn die Kinderarztpraxen geschlossen haben, werden hier die Jüngsten versorgt – doch der Bereitschaftsdienst stößt mitunter an seine Grenzen der Belastbarkeit.

Dr. Franz Jüngerhans ist einer der 35 Kinder- und Jugendärzte aus Stadt und Landkreis, die regelmäßig für die Bereitschafts-Ambulanz im Einsatz sind, die am Christlichen Kinderhospital Osnabrück angesiedelt ist. Er ist einer der Ärzte, die sich dafür stark gemacht haben, dass alle Kinder in Osnabrück und Umlandgemeinden im Notfall einen Kinder- und Jugendarzt aufsuchen können – ein Ziel, das 2012 erreicht war.

Dr. Uwe Lankenfeld ist Bezirksausschussvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und in dieser Funktion viel mit dem Thema „Bereitschaftsdienst“ beschäftigt. Neben dem kinderärztlichen Bereitschaftsdienst bestehen noch der allgemeinmedizinische und der augenärztliche Bereitschaftsdienst.

Herr Dr. Jüngerhans, der Bereitschaftsdienst ist unter der Woche von 19 bis 22 Uhr besetzt, mittwochs und freitags schon ab 16 Uhr und dann natürlich am Wochenende. An so einem Samstag oder Sonntag – wie viele Kinder werden da im „Zebra“ behandelt?

Jüngerhans: Das unterscheidet sich je nach Jahreszeit. Im Sommer sind es an einem Tag so 60 bis 120, für die wir dann mit zwei Ärzten im Einsatz sind. Im Winter sind wir hier zu dritt und haben zwischen 150 bis 200 Patienten. Dieses Jahr war es wegen der Grippe schlimm. In den Jahren davor war die Grippewelle nicht so ausgeprägt. Wir legen dann schon gleich ein ganz anderes Tempo vor, dennoch habe ich von einigen Kollegen gehört, dass es hier lange Wartezeiten gegeben hat. Das ist etwas, was wir nicht haben wollen: dass Schwerkranke lange warten müssen.

Können Sie sagen, wie lange die Wartezeiten hier ausfallen?

Jüngerhans: Nein, das ist so unterschiedlich. Ich bin eher schnell, bei mir kommt es ganz selten mal zu einer Wartezeit von einer Stunde. Aber ich habe schon von Patienten gehört, die drei Stunden gewartet haben oder wieder nach Hause gegangen sind, weil es ihnen zu lange gedauert hat.

Anzeige Anzeige

Wie versuchen Sie denn, lange Wartezeiten zu verhindern?

Jüngerhans: Jeder Patient, der ohne Termin hierher kommt, bekommt einen Zettel mit unserer Telefonnummer und verbunden mit der Bitte: Das nächste Mal bitte anrufen. Das verkürzt die Wartezeit für alle. Etwa ein Drittel unserer Patienten kommt derzeit ohne Termin. Kinder- und Jugendarzt Dr. Franz Jüngerhans und Dr. Uwe Lankenfeld, Bezirksausschussvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), halten den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst für eine hervorragende Einrichtung – auch wenn diese nicht immer richtig genutzt wird. Foto: Hermann Pentermann





Wann ist man denn überhaupt ein Notfall und beim kinderärztlichen Bereitschaftsdienst richtig? Wenn das Kind ein Bein gebrochen hat?

Jüngerhans: Nein, wenn man den Bruch sofort erkennen kann, ist das Marienhospital dran. Auch da kann ein Telefonat helfen – denn am Telefon sitzt eine erfahrene Arzthelferin, die sofort sagen kann, welcher Dienst die richtige Anlaufstelle ist und ob es sich wirklich um einen Notfall handelt oder ob es reicht, am nächsten Tag zum Kinderarzt zu gehen.

Wenn an einem Wochenende um die 150 Patienten zum Bereitschaftsdienst kommen – kann man sagen, wie viele davon wirkliche Notfälle sind? Wie viele wären vielleicht besser zu Hause geblieben?

Jüngerhans: Fast alle. Nur etwa zehn Prozent sind wirklich schwer krank.

Was bedeutet das denn genau bei Kindern – schwer krank?

Jüngerhans: Eine Pneumonie, eine Meningitis, eine Mittelohrentzündung, die man nicht einfach mit Schmerzmittel behandeln kann. Für Eltern ist das nicht immer leicht zu entscheiden. Aber allgemein kann man sagen: Wer noch ausgelassen spielt und tobt und auch noch Appetit hat, kann bis zum nächsten Termin bei seinem Kinderarzt warten. Auch ein Ausschlag, womöglich ohne Fieber, ist ein Fall für den Kinderarzt, nicht für die Bereitschafts-Ambulanz. Aber ein schwer krankes Kind, das kaum noch reagiert, das muss sofort zum Arzt. Genauso die kleinen Babys mit hohem Fieber – die müssen untersucht werden.

Also es ist auch eine Frage des Alters.

Jüngerhans: Ja. Bei kleinen Kindern ist es schwierig, den Krankheitsverlauf abzuschätzen. Oder wenn Babys zum Beispiel einen Magen-Darm-Infekt haben, verlieren sie so schnell Flüssigkeit. Auch dann besser hier melden. Ansonsten kann man noch sagen: Wenn Kinder über 40 Grad Fieber hat, aber sonst im Grunde nichts – auch dann sollten Eltern lieber hier anrufen. Dann geht es um Fragen zum Allgemeinzustand und ob das Kind schon einmal eine Blasenentzündung hatte. Womöglich hat das Kind eine Nierenbeckenentzündung.

Kinder werden gegen Abend oft etwas tapsig und ungeschickt – mit ausgeschlagenen Zähnen, Platzwunden und so weiter ist man hier aber nicht richtig.

Jüngerhans: Nein, die schicken wir an das Marienhospital in die Notfallambulanz weiter.

Lankenfeld: Das müssen wir noch einmal betonen: Es geht hier um keinen Notdienst, sondern einen Bereitschaftsdienst. Wichtig ist, dass vorab selektiert wird. Eine Zahnverletzung wird unter Umständen auch in die Kieferchirurgie ins Klinikum geschickt. Das ist in der Erwachsenenmedizin genau das Gleiche. Das hat Herr Jüngerhans ja schon schön geschildert: Das Gros hat zum Glück nichts Ernstes. Aber die ernsten Erkrankungen herauszufiltern, das ist die wichtigste Aufgabe des Bereitschaftsdienstes und der Krankenhausambulanzen.

Wie haben sich denn die Zahlen in den vergangenen Jahren entwickelt? Suchen mehr Patienten Bereitschaftsdienste auf?

Lankenfeld: Ja, da gibt es eine ganz eindeutige Tendenz nach oben – weniger im kinderärztlichen Bereich als im allgemeinmedizinischen. Selbst tagsüber, zu einer Zeit, in der Ärzte in ihren Praxen ja präsent sind, suchen mehr Patienten das Krankenhaus auf. Auch in das CKO (Christliche Kinderhospital Osnabrück, Anm. d. Red.) werden bereits tagsüber Kinder gebracht, obwohl der Bereitschaftsdienst erst abends seine Arbeit aufnimmt und die Praxen alle besetzt sind.

Was ist der Grund dafür?

Lankenfeld: Wir denken, dass es ein Informationsdefizit ist. Viele werden von ihren Krankenkassen nicht informiert, dass sie zuerst ihren Hausarzt oder Kinderarzt aufsuchen sollten. Viele gehen einfach – wie in anderen Ländern üblich – direkt ins Krankenhaus. „Hallo, ich habe da was, und das muss sofort und gleich sein.“ Wir sind gerade dabei, die bundesweit gültige Bereitschaftsdienstnummer 116117 auch tagsüber freizuschalten, damit Patienten mit Sorgen und Nöten auch dann einen Ansprechpartner finden und in irgendeiner Form eine Patientensteuerung stattfindet. Früher war es selbstverständlich, dass jeder einen Hausarzt hatte. Aber heutzutage? Zum Beispiel viele Studenten in der Stadt, die haben gar keinen Hausarzt mehr.

Eigentlich ist es doch erstaunlich, dass so viele Eltern den Bereitschaftsdienst aufsuchen – wer nicht gerade aus Osnabrück kommt, sondern zum Beispiel aus Ankum, hat erst einmal eine beträchtliche Anfahrt und muss dann noch lange warten...Für das Kind ist das ja auch Stress.

Jüngerhans: Viele Eltern glauben, dass ihr Kind sowieso stationär ins Krankenhaus muss. Ihnen fällt es schwer, die Lage richtig einzuschätzen. Die stehen dann teilweise hier mit gepackten Koffern und denken, dass ihr Kind gleich in ein Zimmer kommt.

Liegt das an einem Bildungsdefizit? Oder an zu großer Ängstlichkeit?

Jüngerhans: Zum Teil bestimmt übertriebene Sorge. Vielleicht auch ein bisschen „stumpf ist Trumpf“: „Ich kann doch mal eben vorbeifahren und diesen Arzt fragen.“ Das habe ich schon so oft gehört: Wir waren gerade eben hier in der Stadt, da dachten wir...

Lankenfeld: Teilweise sind das Eltern, die mit ihren Kindern schon unter der Woche bei einem Kollegen gewesen sind, und sich nun noch eine Zweitmeinung einholen wollen. Das ist im Grunde ein Missbrauch des Bereitschaftsdienstes.

Jüngerhans: Es sind auch einige Eltern ausländischer Herkunft dabei. Die haben Sprachprobleme und dann auch Scheu, anzurufen. Am Wochenende haben sie noch den Papa oder den Dolmetscher dabei. Oft haben wir auch Patienten aus anderen Notdienstkreisen hier, also aus dem westfälischen Bereich. Wer in Lotte oder Lengerich wohnt, muss aber eigentlich nach Rheine und nicht nach Osnabrück...

In den Stoßzeiten ist hier dann vermutlich viel los...

Jüngerhans: Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzthelferin, und da kommen sehr aufgebrachte und teils sehr laute Eltern herein, zum Teil in ganzen Banden, von denen nur einer krank ist. Das ist schwierig. Aber manchmal müssen sie etwas gebremst werden. Wir hatten hier auch schon kleinere Tumulte, dass sie der Arzthelferin fast über den Tisch steigen. Da musste ich als Arzt dann auch nach vorne kommen.

Einen Sicherheitsdienst haben Sie aber noch nicht?

Jüngerhans: So weit ist es noch nicht. Bislang hat es gereicht, wenn ich einmal dazwischen gegangen bin.

Zentrale Bereitschaftsdienst-Ambulanz Osnabrück: Was Eltern wissen müssen – eine Checkliste.