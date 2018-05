Osnabrück. Wieder viel Arbeit für Polizei und Rettungsdienste: Tausende teils volltrunkene Jugendliche haben mit ihren Maipartys und - gängen die Ordnungshüter auf Trab gehalten. Während die Wiese am Rubbenbruchsee in eine Müllkippe verwandelt wurde, verliefen die Maifeiern im Nettetal aus Polizeisicht diesmal etwas entspannter.

Dabei hatte es am Morgen angesichts des Wetters nach einem eher ruhigen 1. Mai ausgesehen. Als sich das Wetter besserte, floss auch der Alkohol wieder in Strömen, etliche Feiernde mussten von Sanitätern betreut werden und es gab „anlassbezogenen Störungen“, wie die Polizei Randale, Schlägereien, Widerstand gegen die Beamten und die Vermüllung der Gegend in einer Presseerklärung nennt.

Beliebte Ziele

In den vergangenen Jahren waren gerade bei den Jugendlichen der Rubbenbruchsee und auch das Nettetal zu beliebten Zielen für ihre „Maiwanderungen“ geworden, was regelmäßigen Polizeieinsätzen geführt hatte. So auch in diesem Jahr. Bis zu 2000 Jugendliche zählte die Polizei allein am Rubbenbruch, etliche davon stark angetrunken. Die hatten die Wiese in der Nähe des Reiterhofes war zu einer großen, lärmenden Partyzone umgewandelt.

Und ab in die Notaufnahme

Für ein gutes Dutzend Feiernde am See endete der 1. Mai in der Notaufnahme. Sie mussten von den Rettungskräften in die Krankenhäuser gebracht werden. Einige waren so betrunken, dass sie vollkommen hilflos waren. Auch die Polizei hatte einigen Ärger mit alkoholisierten Feiernden. Allein am Rubbenbruchsee kam es zu mehreren Körperverletzungen und Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. Gegen 18.30 Uhr ging die Polizei von noch 500 Jugendlichen auf den Wiesen aus. Da viele von ihnen deutlich an- und betrunken waren, war am Abend der Rettungsdienst mit mehreren Wagen vor Ort, um schnell eingreifen zu können.

Im Nettetal blieb es „relativ friedlich“

Ein etwas entspannteres Bild zeigte sich in diesem Jahr im Nettetal. Hier hatten vor einem Jahr noch Jugendliche mit musikalisch hochgerüsteten „Bollerwagen“ für Randale gesorgt. Gut 800 Maiwanderer zählte die Polizei in diesem Jahr, die meisten von ihnen friedlich. Auch hier gab es einige hilflose Alkoholopfer und das eine oder andere Aufeinandertreffen zwischen Jugendlichen und Ordnungshütern. Für das Nettetal war der Maifeiertag allerdings nach Polizeiangaben „relativ friedlich“.

Nichts los am Stichkanal

Extrem entspannt verlief der 1. Mai am Stichkanal. Auch hier hatte es früher Probleme mit Parties, Lärm und Müll gegeben. In diesem Jahr war für die meisten Jugendlichen wohl der Rubbenbruch das ausgemachte Ziel. Die Party dort hat sich mittlerweile weit über die Region hinaus herumgesprochen. Vor weit aus dem Umkreis, sogar aus Bielefeld waren Maigänger angereist. Sie alle hatten von einer tollen Party gehört und wunderten sich, dass das Fest weder Organisation noch Struktur hat. Als Toiletten mussten die Büsche und der See herhalten, Müll wurde oft auf der Wiese verteilt. Die Mülltonnen wurden dabei weitgehend ignoriert. Nutznießer des Maifeiertages waren in jedem Fall die Pfandsammler. Sie waren die Einzigen, die sich aktiv um das Abtragen zumindest der Flaschenberge bemühten.

Am Mittag kam die Sonne

Bis zum Mittag hatte es noch so ausgesehen, als würden die Maifeiern eher klein ausfallen. Am Morgen hatte noch Regen und heftige Windböen vielen Maiwanderern den Start in den Mai verleidet. Tief Quitta sorgte dafür, dass der Start in den Wonnemonat in diesem Jahr eher ruhig anfing. Um 10 Uhr morgens stand die Quecksilbersäule bei gerade einmal sieben Grad, für viele nicht gerade perfektes Wetter, um sich auf Maiwanderung zu begeben. Als dann zum Mittag die Sonne heraus kam, zogen doch noch viele Jugendliche los.