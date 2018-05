Osnabrück. Mit Regisseur Philipp Moschitz bereiten sich die Schauspieler Benjamin Werner und Jost op den Winkel auf die Premiere der Oskar-Produktion „Mongos“ im Emma-Theater vor.

Rollstühle und Krücken, dazu als Protagonisten zwei schwer pubertierende Jungen in einer Reha-Klinik - kann daraus ein frech-rasantes Theatervergnügen werden, das zudem Tiefgang bietet? Auf jeden Fall, wenn es nach Regisseur Philipp Moschitz geht. Das Stück „Mongos“ aus der Feder von Sergej Gößner sei weder weder deprimierend noch ein moralisierendes „Zeigefinger-Stück“. Am kommenden Samstag wird die Premiere dieser neuen Oskar-Produktion im Emma-Theater über die Bühne gehen, die Moschitz mit den Schauspielern Benjamin Werner und Jost op den Winkel inszeniert hat.

In der rund 60-minütigen Story für ein Publikum ab 14 Jahren freundet sich der querschnittsgelähmte Ikarus (op den Winkel) mit dem an Multipler Sklerose erkrankten Francis (Werner) an. In der Reha-Klinik bilden die zwei Jungs eine coole WG und wollen sich auch sonst nicht davon abhalten lassen, das Leben voll auszukosten. Eine Coming-of-Age-Story unter erschwerten Bedingungen also, für die Autor Sergej Gößner erst kürzlich mit dem JugendStücke-Preis des Heidelberger Stückemarkts ausgezeichnet wurde.

Reduzierte Kulisse

Nach Aufführungen in Pforzheim und Magdeburg bedeutet Osnabrück nun die dritte Station des Stückes. In Philipp Moschitz´ Inszenierung stehen in reduzierter Kulisse ganz klar die Personen Ikarus und Francis im Vordergrund, die um ihre Freundschaft, die erste Liebe, Vertrauen, aber eben auch mit ihren Behinderungen und den daraus resultierenden Konsequenzen kämpfen. Der mitunter respektlose Umgang der Jungen mit sich und ihren körperlichen Einschränkungen macht schon der Titel des Stückes deutlich. Dennoch sei „Mongos“ kein reines Jugendstück, wie Philipp Moschitz im Gespräch betonte. Vielmehr könnten Erwachsene lernen, was Heranwachsenden alles durch den Kopf geht und wie sich mit ihnen umgehen lässt.

Und wie fühlte es sich für die beiden Schauspieler an, vornehmlich vom Rollstuhl aus zu agieren? Er habe erst „extrem Respekt“ vor dem Rollstuhl gehabt, sagte Jost op den Winkel, während Benjamin Werner erzählt, wie sie im Probenraum den Umgang mit den Stühlen trainiert hätten. Diese wurden übrigens von der Osnabrücker Firma Gehrmeyer für Orthopädie und Rehatechnik zur Verfügung gestellt. Was ein Leben im Rollstuhl nach einem Unfall oder mit Krankheit bedeutet, konnten die Schauspieler zudem aus erster Hand von zwei Betroffenen erfahren. Für Benjamin Werner und Jost op den Winkel wird „Mongos“ die letzte Oskar-Produktion sein und dadurch einen „tollen gemeinsamen Abschied“ bedeuten.

Premiere von „Mongos“ am Samstag, den 5. Mai um 19.30 Uhr im Emma-Theater