Osnabrück. Alle Jahre wieder, aber wieder anders: Erstmals fand wegen Aprilwetters das traditionelle Mai- und Lyrasingen, mit dem zum 113. Mal auf den Frühling eingestimmt wurde, nicht vor dem Rathaus, sondern in der Marienkirche statt.

Ob Edith Bohne als Vorsitzende des veranstaltenden Sängerkreises Osnabrück-Stadt, der ausführende, rund 40-köpfige Männerchor Gretesch unter der fachkundigen Leitung von Holger Dolkemeyer oder nicht zuletzt die zahlreichen Besucher in den voll besetzten Sitzreihen: Alle Beteiligten zeigten sich am Mittag des Maifeiertags dankbar, dass bei Regen und eisigem Wind das Gotteshaus als sakraler Ausweichort zur Verfügung gestellt wurde, um im Trockenen und mit ungewohnter Akustik gemeinsam den Wonnemonat zu begrüßen. „Nicht selbstverständlich“ fand das auch Bürgermeister Burkhard Jasper, der in seinem Grußwort aber auch auf den dazu passenden Gottesbezug der vielen Volks-, Frühlings- und Wanderlieder verwies, die der Chor im Wechsel mit dem Publikum und mitunter mit dezenter Klavierbegleitung anstimmte.

Satirische Einlagen

Die Natur habe schließlich „zum größten Teil Ursprünge in Gottes Schöpfung“, ergänzte Sängerkreis-Schriftführer Norbert Witte, der einmal mehr auch als launig moderierender Wortführer glänzte. Aber nicht nur die Natur und ihr Erwachen wurde gefeiert in Form von Liedern wie „Nun will der Lenz uns grüßen“, „Im schönsten Wiesengrunde“ oder das ursprünglich aus Schweden stammenden „Im Frühtau zu Berge“. Auch dem Leben an sich wurde gehuldigt mit Musical- und Westerntönen, buchstäblichem Pfiff bei Otto Grolls „Lachende Welt“, dessen „Freude am Leben“ oder frei nach Frank Sinatra und Harald Juhnke mit „So leb dein Leben“. Melancholische Töne wie beim Abendlied „Über der Domstadt“ waren die Ausnahme. Mutige satirische Einlagen besorgte Witte, als er passend zum Ort Christian Morgensterns „Bim Bam Bum“ rezitierte oder dessen Gedicht „Der Lattenzaun“, das er explizit nicht politisch verstanden wissen wollte – ganz im Gegensatz zum aktueller denn je erscheinenden Lied „Die Gedanken sind frei“.

Von Lyrik bis Lyra

Rund eineinhalb Stunden, nachdem Bohne in Gestalt von Hoffmann von Fallerslebens „Frühlingsankunft“ den bunten Liederreigen mit Lyrik eingeleitet hatte, endete er traditionsgerecht mit Lyra. Der 1822 in Osnabrück geborene Pastor und Komponist Justus Wilhelm Lyra, dessen im Jahre 1905 enthülltes Denkmal heute im Schlossgarten steht, verfasste im Alter von nur 20 Jahren das bekannte Lied „Der Mai ist gekommen“. Mit dem gemeinsamen Singen dessen sämtlicher sechs Strophen endete auch dieses ganz besondere Lyrasingen. Nun kann auch der Frühling kommen.