Am „Tag der Arbeit“ nahmen Hunderte Osnabrücker an einer Mai-Kundgebung in der Innenstadt teil. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Am Dienstag haben Hunderte Osnabrücker gegen Ausgrenzung und für mehr gesellschaftliche Solidarität demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung in der Innenstadt hatten am „Tag der Arbeit“ zahlreiche Gewerkschaften.