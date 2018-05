Osnabrück. Zum 50-jährigen Bandjubiläum haben die legendären Glam-Rocker von Sweet im Rahmen einer von nur drei exklusiven Club-Shows im Rosenhof die Siebzigerjahre wiederauferstehen lassen.

Auf seinen Ex-Kollegen und Bassisten Steve Priest scheint Sweet-Gitarrist Andy Scott nicht sonderlich gut zu sprechen zu sein. Denn der tourt mit seiner eigenen Version der Band irgendwo in Nordamerika herum und verweigere jeden Kontakt, verriet das einzig verbliebene Gründungsmitglied des einflussreichen Glam-Rock-Quartetts im Rosenhof. Dort fanden sich nicht ausschließlich, aber überwiegend zahlreiche Rock-Nostalgiker ein, um sich von Andy Scotts Sweet auf eine musikalische Zeitreise in ihre eigene Jugend mitnehmen zu lassen. Von Beginn an klatschten und sangen die Fans freudig und lauthals mit, um ihre Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Dabei war der poltrige Opener „Action“ bei weitem nicht die einzige „Satisfaction Guarantee“ an diesem goldenen Geburtstagsabend.

Purismus statt Effekthascherei

Mit „Hell Raiser“ tuckerte die glamouröse Rock-Maschine, die es sich leisten kann, auf jegliche Bühne-Deko und Show-Effekte zu verzichten, mit bewusst als Kunstpausen eingebauten Stotterern weiter. Ungleich verspielter und melodiöser geriet „The Six Teens“ und die erst rund zwei Jahre alte, nur selten live gespielte Single „Defender“ fiel mit ihrem elegant treibenden Pop-Appeal gänzlich aus dem Rahmen. Nachdem Scott persönlich dann für „Into The Night“ die Lead-Stimme von Bassist Pete Lincoln zwischenzeitlich übernommen hatte, ging es rockig zurück mitten in die Siebziger. Während „Turn It Down“ und „Set Me Free“ noch in voller Dröhnung vorangetrieben wurden, gönnte sich Drummer Bruce Bisland eine Pause. Nach der Ballade „Lady Starlight“ setzte sich auch der zweite Gitarrist und Sänger Tony O´Hara zum Akustik-Set dazu, um an einem countryesken Medley aus simpel gestrickten Gassenhauern der Sweet-Anfangszeit mitzuwirken.

Zum Keyboard schritt er schließlich, um mit Starkstrom und in Gedenken an die beiden verstorbenen Gründungsmitglieder Mick Tucker und Brian Connolly den epischen Disco-Kracher „Love Is Like Oxygen“ anzustimmen. Nach „Fox On The Run“ setzte es als mit dem Schlachtruf „We Want Sweet“ geforderte Zugaben noch einen weiteren musikalischen „Blockbuster“ und zum Abschluss der Geburtstagsparty natürlich den unvermeidlichen, legendären „Ballroom Blitz“.