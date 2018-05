Tango in Osnabrück und Streichquartett in Bad Iburg MEC öffnen

Spielten im Piesberger Gesellschaftshaus zum Tango auf: Anke Steenbeke (Klavier) und Ville Hutela (Bandeon). Foto: Thomas Osterfeld

Vielseitig gab sich das Euregio-Musikfestival am Wochenende: Tango in Osnabrück am Samstag, klassisches Streichquartett im holländischen Enschede sowie in Bad Iburg am Sonntag.