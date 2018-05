Justizministerium weicht Urteil aus: eine Farce!

Osnabrück. Die seit 2017 vakante Stelle des Osnabrücker Amtsgerichtspräsidenten hätte längst besetzt sein können – und müssen: mit der Leitenden Oberstaatsanwältin von Oldenburg. Ganz offensichtlich ist sie die beste Bewerberin, also führt an ihr kein Weg vorbei. Das Justizministerium sucht trotzdem einen.

Mit allen Mitteln will es anscheinend den Wechsel der 47-Jährigen aus dem höheren ins niedrigere Amt verhindern. Möglicherweise, weil dies die Personalpläne der Behörde auf vielen Ebenen durchkreuzen würde.

Dass das Justizministerium den Chefposten nun einfach neu ausschreiben will, anstatt – wie nach gerichtlichen Niederlagen in Konkurrentenstreitverfahren üblich – seine rechtswidrige Auswahlentscheidung zu korrigieren, ist eine Farce. Damit werden Sinn und Zweck der vorherigen Klage ad absurdum geführt. Fraglich auch, wie die Behörde bei der geplanten Kandidatensuche im zweiten Anlauf ein anderes als das unerwünschte Ergebnis erreichen will: Bisher bekannte weitere Interessenten, die zum merkwürdigsten Zeitpunkt auftauchen und deshalb wohl nicht mehr sind als ein plumper Vorwand für den plötzlichen Abbruch des Auswahlverfahrens, haben überhaupt keine Chance, und Bewerber, welche die Leitende Oberstaatsanwältin tatsächlich übertreffen könnten, dürften sich kaum finden. Erst recht, weil damit ja auch ein nahezu irreparabler Karriererückschritt verbunden wäre.

Auch die vom Justizministerium anscheinend erwogene Zuspitzung des Anforderungsprofils für die Präsidentenstelle brächte mit Sicherheit keine Lösung des Streits, sondern nur neue Probleme. Denn würde die zuvor offen gestaltete Ausschreibung plötzlich zulasten der Topfavoritin beschränkt, würde sich das Land mutmaßlich zum dritten Mal angreifbar machen. Dann rollt die Prozesslawine weiter, und das Amtsgericht Osnabrück wäre wohl noch bis 2019 ohne etatmäßigen Chef.