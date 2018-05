Osnabrück. Ein Monat mit überwiegend guten Nachrichten: Homann bleibt in der Region, die Laga in Bad Iburg wird eröffnet, Osnabrück erlebt einen Hotelboom und die Paracelsus-Kliniken haben einen neuen Eigentümer. Mehr zu diesen und anderen Schlagzeilen des Monats in unserem Rückblick auf den April 2018 in der Region.

Ende des Monats kommt die Nachricht, auf die viele gewartet haben: Homann produziert weiter in Dissen und Bad Essen. Die Pläne, die Produktion bis 2020 ins sächsische Leppersdorf zu verlagern, sind endgültig vom Tisch. Mit dieser spektakulären Kehrtwende des Müller-Konzerns endet für die 1200 Mitarbeiter der Homann-Werke ein Jahr der Unsicherheit. Eine Veränderung wird es aber geben: Die Dressingproduktion und damit 150 Mitarbeiter wechseln von Dissen nach Bad Essen. Im Dissener Werk bleiben die Salatproduktion und den Großteil der Logistik. Die Müller Unternehmensgruppe plant, insgesamt 200 Millionen Euro in die Standorte im Osnabrücker Land sowie in Bottrop und Floh-Seligenthal (Thüringen) zu investieren.

Die Landesgartenschau in Bad Iburg erlebt einen Bilderbuchstart. Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen um 30 Grad eröffnet Ministerpräsident Stephan Weil die sechste Landesgartenschau in Niedersachsen. Unter dem Motto „Tauch ein“ können die Besucher bis zum 14. Oktober 2018 auf dem 29 Hektar großen Gelände Blumenterrassen und Themengärten erkunden oder sich im Bewegungs- und Aktivitäten-Park auf der Tegelwiese sportlich betätigen. Auf dem 440 Meter langen Baumwipfelpfad bieten sich den Besuchern aus 32 Meter Höhe spektakuläre Ausblicke auf die Gartenschau. An den ersten fünf Tagen werden mehr als 18.000 Besucher gezählt.

Ein Besuchermagnet ist in jedem Jahr auch das Pferdesportfestival Horses & Dreams in Hagen. An vier Tagen lassen sich 67.000 Zuschauer von erstklassigem Spitzensport und Unterhaltung begeistern. Eine Atmosphäre aus Tausend und einer Nacht verbreitet das diesjährige Gastland Jordanien bei der Gala-Show „The Magic of Arabia“ auf dem Gelände am Borgberg.

Viele Besucher erwarten anscheinend auch Hotelketten in Osnabrück. Anfang April 2018 wird bekannt, dass die Hamburger Hotelgruppe Centro im sogenannten „Zauberwürfel“, dem geplanten Eckhaus vor H&M am Neumarkt, neben Einzelhandelsgeschäften auch ein Hotel einrichten will. Unter der Marke Boutique Hotels soll eine Drei-Sterne-Herberge mit 80 Zimmern entstehen. Wenige Tage später veröffentlicht der Hotelinvestor LDC Pläne, nach denen er das Modehaus SinnLeffers an der Johannisstraße abreißen und auf dem Grundstück ein Hotel mit Fitnessstudio, Drogeriemarkt und Discounter bauen will. Bereits Ende 2017 wurde bekannt, dass das Sportarena-Haus am Neumarkt abgerissen und durch ein Drei-Sterne Hotel mit 131 Zimmern ersetzt wird. Schon weit fortgeschritten ist der Bau des Holiday Inn-Hotels am Alando-Palais mit 158 Zimmern. Die Eröffnung ist für Ende 2018 geplant. Das große Interesse der Investoren am Standort Osnabrück wird durchaus positiv gesehen. Es gibt aber auch mahnende Stimmen, die befürchten, dass der rasante Hotelboom zu einem Preiskampf führen könnte, der zulasten der Qualität geht und inhabergeführte Hotel vom Markt verdrängt.

Auch bei der Neugestaltung des Berliner Platzes könnte ein Hotelneubau eine Rolle spielen. Ein von der Stadt initiierter Ideenwettbewerb zeigt an der Stelle des ehemaligen Autohandels Schiermeyer ein Hotel. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht, so die Grundstückseigentümer. Für zwei Bauvorhaben am Berliner Platz liegen zwar fertige Pläne auf dem Tisch, diese drohen aber an Vorgaben der Stadt zu scheitern. Der Eigentümer des grünen Hochhauses will den Nachkriegsbau modernisieren und die Lücke zum Berufsschulgebäude am Breiten Gang mit einem Wohngebäude schließen. Auf der Tankstellenbrache möchte ein weiterer Investor einen viergeschossigen Wohnkomplex mit Staffelgeschoss plus Tiefgarage errichten.

Wenn die Bauprojekte eines Tages realisiert werden sollten, werden sie wahrscheinlich nicht mehr am Berliner Platz, sondern am Dr.-Helmut-Kohl-Platz liegen. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Fritz Brickwedde, will dem Kulturausschuss vorschlagen, den zentralen Platz nach dem verstorbenen Altbundeskanzler zu benennen. Die SPD hat bereits Zustimmung signalisiert.

Der „Bieterkampf der Milliardäre“ um die Paracelsus-Kliniken ist entschieden: Die Beteiligungsholding Porterhouse Group AG von Felix Happel mit Sitz in Luzern erhält den Zuschlag für die Übernahme des Krankenhauskonzerns. Nicht nur das Sanierungsteam der insolventen Klinikgruppe kann mit dieser Entscheidung zufrieden sein, auch die Mitarbeiter können jetzt optimistischer in die Zukunft blicken, denn Happel steht im Ruf, an einem langfristigen Investment interessiert zu sein.

Zwei Kriminalfälle sorgen im April 2018 für traurige Schlagzeilen. In einer Garage in Schinkel-Ost finden Polizeibeamte die zerstückelte Leiche einer 61-jährigen Mitarbeiterin der Stadt. Ihr 31 Jahre alter Sohn ist dringend tatverdächtig und wird in Untersuchungshaft genommen. Nach zwei Monaten endet der Prozess um ein zu Tode geschütteltes Baby. Das Landgericht verurteilt einen 31-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann den 13 Monate alten Sohn seiner Lebensgefährtin so heftig geschüttelt hat, dass er an seinen massiven Hirnverletzungen gestorben ist.

Region Osnabrück

Kurioses in Wissingen:Ungewöhnliche Maßnahmen der Eurobahn machen den Wissinger Bahnhof weit über die Region hinaus bekannt. Weil die neuen Züge der Eurobahn zu hoch für den Bahnsteig sind, werden „mobile Bahnsteigerhöhungen“, sprich Höckerchen, aufgestellt, damit die Fahrgäste sicher ein- und aussteigen können. Diesen „realen Irrsinn“ nimmt auch das NDR-Satiremagazin Extra 3 auf die Schippe. Mittlerweile ist das Problem gelöst. Da die Bahnsteighöhe nicht passt, ändert das Eisenbahnbundesamt einfach die Zulassung für die neuen Züge der Eurobahn. Eine Mindesthöhe für Bahnsteige ist nun nicht mehr darin zu finden.

Georgsmarienhütte erhält dagegen viel Lob für eine Investition in die Barrierefreiheit. Die Ampel an der Peter-und-Paul-Kirche in Oesede wird mit einem taktilen Blindenleitsystem sowie modernster Akustik-Technik ausgerüstet. Es ist die erste derartige Ampelanlage in Deutschland.

Pünktlich zum Beginn der Landesgartenschau in Bad Iburg wird das Schlossmuseum nach dreimonatiger Umbauphase wieder eröffnet. Die beiden Haupträume der neuen Dauerstellung wurden neu konzipiert. Das Schlossmodell, das den Zustand der Iburg des 17. Jahrhunderts wiedergibt, wurde aufgefrischt und mit Beleuchtungs- und Erklärungsmodulen ergänzt. Ganz neu ist ein Medientisch, der einen Blick in die umfangreiche Schlossgeschichte vermittelt.

Blick nach Westfalen

In Lotte wird ein „Jahrhundertbauwerk“ eröffnet. Die Kreisstraße 23 durch den Ortsteil Halen wird mit einem Familienfest auf dem Hof Thies ihrer Bestimmung übergeben. Erste Bestrebungen, die Ortsdurchfahrt, die an einer engen Stelle zwischen zwei Bauernhöfen verlief, zu verlegen, gab es bereits vor 40 Jahren. Jetzt führt ein 200 Meter langes neues Teilstück um die Höfe herum. Außerdem wurde die Straße auf insgesamt 800 Metern auf 6,50 Meter verbreitert und erhielt einen 2,5 Meter breiten Fuß- und Radweg.

In Westerkappeln wird in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag ein 22-jähriger Mann in seiner Wohnung durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Einen Tag später nimmt die Polizei sechs Verdächtige vorläufig fest. Gegen drei der Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Während ein 17-Jähriger eine Beteiligung an der Tat zugibt, schweigen der 16-jährige Haupttäter und ein 18-Jähriger zu den Vorwürfen. Motiv für die Tat sind bisherigen Ermittlungen zufolge Drogengeschäfte und Eifersucht.