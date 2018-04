Der tschechische Autobauer Skoda lässt erstmals Fahrzeuge in Deutschland herstellen. Ein Teil der Produktion des SUVs Skoda Karoq werde künftig im niedersächsischen Osnabrück endmontiert, berichtete die Zeitung „Lidove noviny“ aus Prag am Montag. Archivfoto: David Ebener

dpa/nibu Prag. Der tschechische Autobauer Skoda lässt erstmals Fahrzeuge in Deutschland herstellen. Ein Teil der Produktion des SUVs Skoda Karoq werde künftig in Osnabrück endmontiert, berichtete die Zeitung „Lidove noviny“ aus Prag am Montag.