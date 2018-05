Osnabrück. Mit der nächsten Schönwetterperiode, die an diesem Wochenende beginnen soll, steigt auch die Gefahr, von Zecken gestochen zu werden. Der Leiter des Gesundheitsdienstes für Stadt und Landkreis Osnabrück, Dr. Gerhard Bojara, erklärt im Interview mit unserer Redaktion, ob man sich vor den von Blutsaugern übertragenen FSME-Viren impfen lassen sollte und wie man sich vor Zecken am effektivsten schützt.

Fast ganz Bayern ist inzwischen Risikogebiet für die von den Blutsaugern übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Im vergangenen Jahr erkrankten so viele Menschen wie noch nie im Freistaat Bayern an der schlimmstenfalls tödlich verlaufenden Hirnentzündung. Wie sollten sich Menschen aus unserer Region schützen, die in den Risikogebieten in Süddeutschland Urlaub machen wollen?

Wir empfehlen Personen, die dort hinreisen und ein entsprechendes Risiko haben, sich zuvor impfen zu lassen. Unter Risiko verstehe ich nicht, wenn man zum Sightseeing in die Münchener Altstadt fährt, sondern wenn man etwa durch den Bayerischen Wald wandert und sich generell viel in der Natur aufhält. Das liegt daran, dass die Zecken zumeist auf Gräsern in Waden- oder Kniehöhe sitzen und dabei abgestreift werden. Auf der Kleidung legen sie dann oft noch eine gewisse Strecke zurück, bevor sie eine Stelle finden, an der sie zustechen. Es ist übrigens ein Märchen, dass Zecken sich vom Baum runterfallen lassen.

Ist es auch in unserer Region sinnvoll, sich gegen FSME-Viren impfen zu lassen?

Nein. Das ist bei Otto-Normal-Bürgern nicht nötig. Forstarbeitern wird die Impfung gegen FSME-Viren allerdings auch hier empfohlen.

Wieviel Prozent der Zecken übertragen in unserer Region FSME-Viren?

Der Anteil ist verschwindend gering.

Experten zufolge wurden zuletzt auch im westlichen Niedersachsen FSME-Erkrankungen registriert. Wie viele Menschen in unserer Region wurden im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren von Zecken mit FSME infiziert?

In 2016 gab es zwei gemeldete Fälle von FSME. Diese beiden Personen waren zuvor in Baden-Württemberg und Südhessen und haben sich wahrscheinlich dort infiziert. In 2017 gab es zwei Befunde, bei denen nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob es sich um FSME handelte.

Nicht jede einzelne Zecke trägt Krankheitserreger in sich. Die am häufigsten durch Zecken übertragene Erkrankung ist die Lyme-Borreliose, die von bestimmten Bakterien, den Borrelien, ausgelöst wird. Laut Untersuchungen des Landesgesundheitsamtes sind in Niedersachsen bis zu 35 Prozent der Zecken Borrelienträger. Können wir in der Region Osnabrück daher bei jedem dritten Zeckenstich mit Borreliose-Symptomen rechnen?

Das lässt sich nicht sagen. Eine durch Zecken übertragene Borreliose ist nicht meldepflichtig. Statistiken gibt es dazu daher nicht. Man weiß nur aus Krankenhäusern und von Patienten, dass die von Zecken übertragene Borreliose regelmäßig bei uns vorkommt. Bei jedem dritten Zeckenstich ist bei uns aber sicherlich nicht mit Borreliose-Symptomen zu rechnen, denn selbst bei Zecken mit Borrelien führt nicht jeder Stich zu einer Borreliose. Deshalb sollte man Zecken auch relativ schnell nach dem Einstich entfernen. Je schneller das passiert, desto geringer ist das Risiko einer Borreliose.

Was kann man gegen Borreliose neben einer Antibiotika-Therapie nach dem Zeckenbiss machen?

Nach dem Auftreten von Symptomen, wie zum Beispiel einer zunehmenden kreisförmigen Rötung um den Stich herum, hilft nur ein Antibiotikum. Daher sollte man auch versuchen, es gar nicht erst zu einem Zeckenstich kommen zu lassen und entsprechend lange Kleidung tragen.

Gibt es auch Anti-Zecken-Sprays, die auf die Haut aufgetragen werden können?

Genauso wie es Sprays gegen Mückenstiche gibt, gibt es auch Sprays gegen Zecken. Und genau wie manche Menschen anfälliger für Mückenstiche sind, sind manche Menschen anfälliger für Zeckenstiche. Allerdings halte ich solche Mittel in unserer Region nicht für nötig, sondern eher, wenn man Urlaub in Süddeutschland macht.

Wie erkennt man, dass man nach einem Zeckenstich FSME-Viren oder Borrelien in sich trägt?

Das erste Symptom der Borreliose ist eine kreisrunde, zunehmende Rötung rundum den Zeckenstich. Wenn diese auftritt, sollte man schnellstmöglich den Hausarzt aufsuchen, damit eine Antibiotika-Therapie eingeleitet werden kann. Das zweite Symptom sind neurologische Auffälligkeiten wie Lähmungen, aber es dauert in der Regel länger, bis solche schwerwiegenderen Symptome auftreten. Die Behandlung von Symptomen wie Lähmungen und Gelenkschmerzen ist darüber hinaus aufwendiger, weshalb direkt auf das erste Symptom der kreisrunden Rötung reagiert werden sollte.

Wie sollten Menschen auf einen Zeckenstich reagieren?

Die Zecken sollten mit einer Zeckenkarte oder einer Zeckenpinzette fachgerecht entfernt werden. Ein Antibiotikum ist erst nach dem Auftreten von Symptomen erforderlich. Eine prophylaktische Antibiotikatherapie wäre grundsätzlich falsch.

Bis wann müssen Zecken nach dem Einstich spätestens entfernt werden?

Das kann man nicht sagen. Es gibt eine Regel, wonach weniger passiert, wenn man eine Zecke innerhalb von 12 Stunden entfernt. Da man in der Regel nicht weiß, wann die Zecke gestochen hat, ist diese Angabe auch irreführend und man sollte die Zecke sofort entfernen, sobald man sie entdeckt hat.

An welchen Stellen des Körpers sind Zecken vorwiegend zu finden?

Die Zecken mögen es warm. Insofern ist es tatsächlich so, dass sie an geschützten Stellen zustechen. Das kann der Haaransatz sein, das kann aber auch hinter den Ohren sein. Das kann jede Form von Falten sein: Also Achselhöhlen, Leisten- und Analgegend oder Kniekehlen. Deshalb ist es gerade bei Kindern im Sommer wichtig, sie abends komplett auszuziehen und sie auf Zecken zu untersuchen.

Was sollte man tun, wenn der Kopf beim Versuch, die Zecke zu entfernen, in der Wunde bleibt?

Das passiert meistens, wenn man kein passendes Werkzeug wie eine Zeckenkarte oder eine Zecken-Pinzette nutzt. Es ist allerdings auch kein Drama, wenn der Kopf nicht mit herauskommt. Der kommt irgendwann später von selbst heraus. Die Wunde kann sich unter Umständen entzünden und die Wunde sollte desinfiziert werden. Die Zecke hat die Erreger im Darm. Daher ist es auch nicht gesagt, dass man dadurch bei Zecken mit Borrelien eine Borreliose bekommt. Das Problem ist, wenn eine Zecke, die sich bereits mit Blut vollgesaugt hat, mit einer Pinzette wie eine Zahnpasta-Tube ausgequetscht wird. So können die im Darm befindlichen Borrelien in der Tat in den Körper gelangen. Aus diesem Grund sollten die Blutsauger mit einer Zecken-Pinzette am Kopf gefasst und rausgezogen werden, ohne den Körper auszuquetschen.

Sind Zecken in diesem Jahr Ihrer Wahrnehmung nach besonders früh aktiv?

Wir hatten vor zwei Wochen einen extremen Temperatursprung und es war Mitte April teils hochsommerlich warm. Das kann dazu beigetragen haben, dass Zecken in diesem Jahr bereits im April aktiv sind.