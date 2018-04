Ein dunkler Audi hat am Westerberg in Osnabrück Unfallflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein dunkler Audi, Modell Q5 oder Q7, hat am Westerberg in Osnabrück Unfallflucht begangen. Der Fahrer oder die Fahrerin hat am Freitag um 8.55 Uhr an der Natruper Straße zwischen der Großtagespflegestelle „Eulennest“ und einem Friseursalon einen schwarzen Suzuki Swift beschädigt und ist danach geflüchtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.