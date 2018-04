Osnabrück. Das Laufevent Gipfelsturm und das Spiel des VfL Osnabrück gegen Jena sind der Grund für erhöhte Polizeispräsenz am Samstag in der Osnabrücker Innenstadt.

Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion mitteilte, sind Beamte am Samstag im Einsatz, um den 8. Osnabrücker Gipfelsturm zu sichern. Der Spendenlauf startete um 11 Uhr am Markt und führt zum Piesberg, wo um 13 Uhr die Sieger am Museum für Industriekultur geehrt werden.

Darüber hinaus spielt der VfL am Samstag um 14 Uhr an der Bremer Brücke gegen Jena. Laut Polizei seien Hundertschaftskräfte derzeit in der Innenstadt unterwegs, unter anderem im Bereich Grüner Jäger. Die Gaststätte sei erfahrungsgemäß ein Anlaufpunkt für Fußballfans, die Polizisten würden vorsichtshalber Präsenz zeigen.

Beide Einsätze seien geplant gewesen, besondere Vorkommnisse könne man darüber hinaus nicht verzeichnen, so die Polizei.