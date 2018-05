Viele Menschen satt machen und vollquatschen wird TV-Koch Steffen Henssler am Montag in Osnabrück. Foto: Philipp Rathmer

Osnabrück. Steffen Henssler rührt in allen Töpfen. Der Koch steht nicht nur in der TV-Show „Schlag den Henssler“ unter Dampf, er ist auch auf den Bühnen dieser Republik der Hans Dampf in allen Gassen. Am Montag, 7. Mai, kommt er in die Osnabrückhalle und zeigt sein Live-Programm „Henssler tischt auf…“.