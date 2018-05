Das Gefühl der alten Jazz-Orchester will die Gruppe Seven PM am Donnerstag in Osnabrück wieder aufleben lassen. Foto: Catherin Nolte

Osnabrück. Unter dem Motto „Come as you are“ fand bereits 2016 ein Benefiz-Konzert für den Verein Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge statt. Am Donnerstag, 3. Mai, gibt es mit den Bands Revolutzajam und Seven PM die zweite Auflage in der Lagerhalle in Osnabrück.