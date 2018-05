One World Session in der Lagerhalle in Osnabrück

Musiker aus unterschiedlichen Kulturen treffen sich am Mittwoch zur One World Session in Osnabrück. Foto: Angela von Brill

Osnabrück. Musik ist eine universelle Sprache. Daher treffen sich seit einiger Zeit Musiker aus unterschiedlichen Nationen in der Lagerhalle in Osnabrück zur One World Session. Am Mittwoch, 2. Mai, ist es wieder soweit.