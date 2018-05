Echoes of Swing im Blue Note in Osnabrück

Auf dem Esel reitet die Band Echoes of Swing nicht am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Sascha Kletzsch

Osnabrück. Mit Virtuosität und Humor hat das Quartett Echoes of Swing schon etliche Konzertbesucher begeistert. Am Donnerstag, 3. Mai, gastiert es im Blue Note in Osnabrück.