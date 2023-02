Auch Funkenmariechen liefen beim Umzug mit. Foto: Andre Havergo up-down up-down 12.000 Jecken feierten Weniger Teilnehmer, aber gute Stimmung beim Ossensamstagsumzug in Osnabrück Von Claudia Sarrazin | 18.02.2023, 20:16 Uhr

„Mit Humor und Glück kommt der Ossensamstag zurück“, lautete das Motto des Karnevalsumzugs, der am Samstag rund 12.000 Karnevalisten in die Osnabrücker Innenstadt lockte. Aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück nahmen knapp 60 Gruppen und Motivwagen am Umzug teil.