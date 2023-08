Wie ein kleiner Junge sprang er in eine große Pfütze an der Bühnenkante, dass es nur so spritzte: Badchieff. Der Rapper aus München hatte den Livereigen im Schlossgarten eröffnet, und es machte den Anschein, als bestünde das Publikum überwiegend aus jungen, weiblichen Fans. Denn Badchieff brauchte nur den Namen Cro zu erwähnen und schon ergoss sich ein ohrenbetäubendes Gekreische über das Festivalgelände.

Badchieff beim Schlossgarten Open-Air in Osnabrück. Foto: Swaantje Hehmann

Leider hatte es angefangen zu regnen, als nachmittags die Tore zum Schlossgarten geöffnet worden waren. Glücklicherweise war der Regen aber nicht so stark, dass alle gleich durchnässt waren. Und so konnte das Publikum den Auftritt von Badchieff dennoch genießen. „Egal, ob es regnet oder nicht, ich glaube, ich liebe diese Stadt jetzt schon!“, sagte der Rapper und enterte die kleine „Egonase“, wie der Laufsteg ins Publikum gerne genannt wird. Den letzten Song „Stadt“ brach er frühzeitig ab. Die Begründung leuchtete ein: „Den letzten Vers hat jemand gesungen, der hier gleich auf die Bühne kommt. Also überlasse ich ihm das Ruder!“

Mit Majan kam die Sonne

Und dann kam Majan, und mit ihm die Sonne. Der Himmel klarte auf und der Stuttgarter startete seine Show mit Musik, die als abwechslungsreich bezeichnet werden muss: Gefühlvolle Stimme, eindrucksvolle Texte und Tracks, die mehr waren als Hip-Hop: Teilweise hörte sich das, was ein Drummer, ein Keyboarder und ein Gitarrist da an Sounds generierten, wie aus der NDW-Kiste gegriffen an.

Mit Majan wurde das Wetter im Schlossgarten besser. Foto: Swaantje Hehmann

Wasser für die Fans

Eine kurze Unterbrechung war der Tatsache geschuldet, dass viele Besucher bereits den ganzen Tag auf den Start des Einlasses und die Konzerte gewartet hatten, sodass einige offenbar nicht genug gegessen und getrunken hatte. Also warf die Band Flaschen Wasser in Publikum und dirigierten Security-Kräfte zu Hilfe für Gäste, die offenbar Probleme hatten.

Fürsorgliche Stars

Dasselbe passierte beim Auftritt von Cro, der auf den Videoleinwänden wie in einer Rakete befindlich angekündigt wurde, die zur Erde nach Osnabrück donnerte. Pyroeffekte sorgten für Budenzauber, dann stand Cro auf der Bühne. Das Publikum feierte ihn enthusiastisch, dennoch musste auch der Mann mit der Maske Hilfe ordern für Zuschauer, denen es wegen der Temperaturen und Dehydrierung nicht gut ging.

Schon die Erwähnung seines Namens sorgte für Hysterie im Schlossgarten: Cro Foto: Swaantje Hehmann

Alle, die noch genug Kraft hatten, sangen lautstark zusammen mit Cro wie ein Chor aus tausenden Stimmen.