Eine bunte Mischung im Grünen: Die Band Svenson spielt am Montag auf dem Osnabrücker Westerberg. Foto: Manfred Pollert

Osnabrück. Einen Vorgeschmack auf den Biergarten-Sommer und die Serie „Live im Grünen“ gibt das Konzert von Svenson am Büdchen auf dem Westerberg in Osnabrück. Am Montag, 30. April, soll es erst mal mit Akkorden-Rock in den Mai gefeiert werden.