Osnabrück. Das Hasestraßenfest 2018 in Osnabrück findet während der Maiwoche vom 18. bis 19. Mai 2018 in der Hasestraße statt. Hie gibt es Informationen zum Programm mit Bands und Bühnen.

Hasestraßenfest am Freitag, 18. Mai 2018

Am Freitag startet das Hasestraßenfest um 19 Uhr. Auf der Radio-21-Bühne spielt die Band Peter Pieper. Auf der Bühne Schmales Handtuch spielt ebenfalls um 19 Uhr die Band Red Hot. Zur selben Zeit tritt die Band Meyer`s Rhythm & Brass auf der Abromeit-Auktionshaus-Bühne auf.

Video: Maiwoche 2018 in Osnabrück: das müssen die Besucher wissen

Hasestraßenfest am Samstag, 19. Mai 2018

Am Samstag startet das Fest bereits um 14 Uhr mit einer Versteigerung auf der Abromeit-Aktionshaus-Bühne. Um 14.30 Uhr tritt die Straßenband Sonor Teutonicus an der Hasestraße auf. Um 19 Uhr startet der Auftritt der Fünf-Mann-Combo Next Chapter auf der Radio-21-Bühne. Zur selben Zeit betritt die Band Fly with me to Malibu die Bühne Schmales Handtuch. Und schließlich spielt die Band Heimspiel um 19 Uhr auf der Abromeit-Auktiosnhaus-Bühne.

