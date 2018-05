Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat das Programm für die Maiwoche 2018 veröffentlicht. Die 46. Maiwoche findet vom 10. bis 21. Mai 2018 in Osnabrücks Innenstadt statt. Hier gibt es das komplette Programm der Maiwoche zum Download als PDF-Datei.

Weiterlesen: Maiwoche 2018 in Osnabrück: Anfahrt und Parkplätze

2018 gibt es die Maiwoche in Osnabrück in der XXL-Variante. Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert findet am Donnerstag, 10. Mai, um 18 Uhr auf der Handwerksbühne auf dem Marktplatz statt. Dann erfolgt auch der Fassanstich am Bierbrunnen.

Elf Tage lang gibt es auf sechs Bühnen abwechslungsreiches Musikprogramm, jede Menge Programm für Familien und Kinder und zahlreiche gastronomische Angebote. Bei uns können Sie das Maiwochen-Programm direkt herunterladen. Das komplette Programm als PDF finden Sie hier >>